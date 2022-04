Juf Nadine (62) uitgewuifd door ‘haar’ eerste leerjaar en Mikado in Markegem

Aan de vooravond van de paasvakantie wuifde de Markegemse vrije basisschool Mikado juf Nadine Decorte (62) uit. Had je haar begin jaren 80 verteld dat ze als leerkrachte van het eerste leerjaar met pensioen zou gaan, ze had je allicht nooit geloofd.

“Ik studeerde af in 1980, een moeilijke periode om snel werk te vinden”, steekt Nadine van wal. “Ik kon echter vrij snel beginnen in de gemeenteschool van Wakken, waar ik een drietal jaar lesgaf. Daarna belandde ik in Markegem. In 1984 deed ik daar een aantal interims en was ik een jaar ambulante leerkracht. Dan moest je hulp bieden in alle klassen.”

In 1986 kon ze aan de slag in het eerste leerjaar. “Wat niet direct mijn voorkeur wegdroeg, ik had het eerder op het vijfde of zesde leerjaar begrepen. Ik kreeg echter de belofte dat ik zou kunnen veranderen als een van die leerjaren vrijkwam. Dat gebeurde ook in 1999, maar na enige overweging bleef ik toch in ‘mijn’ eerste leerjaar. Ik deed het uiteindelijk 36 jaar en kreeg er nooit spijt van.”

Grote verwachtingen

Juf Nadine was dus diegene die de kinderen van Mikado de eerste kneepjes van het lezen, schrijven en rekenen bijbracht. “Ze begonnen er met grote verwachtingen aan en soms kwam er wel wat ontgoocheling, omdat het hen allemaal wat te lang duurde, maar kinderen geven gelukkig niet snel op. Ik zag jaar na jaar kinderen veranderen van kleutertje tot leergierig, zelfstandig kind. Hoe dankbaar ouders me ook waren, de grootste verdienste lag en ligt bij het kind zelf.”

Nadine met haar kleinkinderen Frances, Lucie en Coco. © gf

Nadine zegt prachtige herinneringen over te houden aan Mikado. “Aan de schoolfeesten, de openluchtklassen, de eerste communies, het jaarlijkse afscheid waarbij ze trots hun vele gemaakte werkjes tonen aan het thuisfront… De mooiste momenten met ons team waren zeker de laatste doorlichting, die ons een positief verslag opleverde. Ook onze jaarlijkse ‘verklede’ teamuitstappen waren onvergetelijk.”

Groot familiecadeau

Vorige week donderdag, ter gelegenheid van haar afscheid, werd Nadine door een dubbele muzikale kinderrij ontvangen op school. Haar grootste cadeau was een doos waaruit haar drie kleinkindjes, twee kinderen en hun partners en echtgenoot Jan Vanherweghe kwamen piepen.

Uiteraard zal er nu nog meer tijd naar de familie kunnen gaan. Extra leuk op dat vlak is dat haar dochter Lotte (35), die in Australië woont en Nadine al ruim twee lange coronajaren niet meer in levenden lijve zag, eind dit jaar voorgoed terugkeert. Lotte is de oudste, verder zijn er ook nog Jolien (33) en Pieter (31) en de kleinkinderen Frances (3), Lucie (19 maand) en Coco (16 maand).

Onder meer met de zorg voor die kleinste kleinkindjes is Nadine al twee dagen per week zoet. “Ik zal ook de nieuwe juf van het eerste leerjaar helpen met de eerste communie van dit jaar. Daarnaast blijf ik zeker bezig met foto’s, ik wil naaien voor de kleintjes, wandelen, opnieuw beginnen lopen, vaak naar zee gaan, een paar feestjes houden voor mijn pensioen, op weekend trekken met onze familie en vrienden. Ik overweeg ook vrijwilligerswerk. En als mijn man over tien maanden met pensioen is, zouden we graag een grote reis ondernemen…” Kortom: een ‘lui’ pensioen zit er niet direct aan te komen voor Nadine.