Juf Marijke neemt afscheid van haar geliefde kleuters

Met pensioen gaan is voor bijna iedereen een heuglijke gebeurtenis, maar juf Marijke Reckelbus van de Stedelijke Basisschool van Lissewege weet niet goed of ze blij dan wel verdrietig moet zijn met deze belangrijke stap in haar leven.

“Ik ben mijn job als kleuterleidster nog helemaal niet moe en ik zal de kinderen en mijn collega’s ontzettend hard missen wanneer ik op 31 januari een punt zet achter mijn onderwijsloopbaan”, vertelt juf Marijke met heel wat emotie in haar stem. “Ik heb meer dan veertig jaar het beste van mezelf gegeven voor de kleuters van deze school en dan is het normaal dat afscheid nemen pijn doet. Ik ken bijna iedereen in Lissewege en iedereen kent mij. Heel wat ouders van kinderen die nu in mijn klas zitten, waren ooit ook mijn leerlingen. Ik merk aan hun erkentelijkheid dat ze mij nog niet vergeten zijn en dat doet heel veel deugd.” Op de vraag of ze bang is voor het zwarte gat antwoordt Marijke Reckelbus eerder aarzelend. “Ik hou van dieren en pas heel graag op de hond of de poes van vrienden als die op vakantie gaan. Ik ben ook mantelzorger voor mijn hoogbejaarde mama en mijn zorgbehoevende zoon. Ik ben blij dat ik nu voor die taak nog meer tijd kan vrijmaken, maar ik besef dat ik mijn klasje en de school zal missen en de verwerking van dat gemis zal tijd vragen.”

Monument

Directeur Hilde Clemmens weet maar al te goed dat iedereen juf Marijke heel hard zal missen. “Marijke was jarenlang een monument van onze school. Iemand die altijd voor iedereen klaarstond en nooit het hoge woord voerde. De kinderen betekenden alles voor haar. Marijke vroeg uitdrukkelijk om niet met toeters en bellen uitgezwaaid te worden, maar we zullen op een warme manier afscheid van haar nemen.” (PDC)