Juf Kaatje gaat met pensioen

Kaatje Hoornaert (59) stond 33 jaar voor de klas in VBS Schooltrio Sint-Kristoffel in Houthulst. Na een carrière van 35 jaar gaat ze nu genieten van haar welverdiend pensioen.

Kaatje startte indertijd met lesgeven in Geluwe. Daarna volgden Hooglede, Heuvelzicht, Jonkershove en ten slotte Sint-Kristoffel. In totaal werkte ze 35 jaar lang in het onderwijs. In VBS Sint-Kristoffel gaf ze eerst les aan de kindjes in de derde kleuterklas, om daarna definitief de switch te maken naar de tweede kleuterklas.

“De tweede kleuterklas is aangenaam om les te geven: je kan de kindjes al iets meegeven, en toch is de druk van het voorbereiden voor het eerste leerjaar er nog niet. Ze hebben al een zekere zelfstandigheid, maar er is nog veel ruimte om te groeien”, vertelt Kaatje. “Na het eerste trimester zie je al meteen een verandering, dan krijgen ze echt een groei- en leerspurt. Dat is fantastisch om mee te maken en daar deel van te mogen uitmaken”, vertelt Kaatje trots.

Vijf directeurs

In haar tijd op Sint-Kristoffel maakte Kaatje heel wat veranderen mee op school. “De speelplaats is heraangelegd, er is een veranda bijgekomen, de nieuwbouw van de kleuterklassen en het lager kwamen erbij, het oude gebouw werd vernieuwd, noem maar op. Bovendien passeerden maar liefst vier directeurs de revue. Juf Nathalie is de vijfde directeur die ik mocht meemaken”, lacht Kaatje.

Kaatje zal de kinderen, de collega’s en de aangename sfeer op school missen. Directrice Nathalie Reheul wil Kaatje bedanken voor haar jarenlange inzet. “Kaatje was elke dag als eerste op school aanwezig en zorgde voor koffie voor de collega’s. Ze is iemand waarvan je wist dat je op haar kon rekenen”, klinkt het. “Mocht er in de nabije toekomst een vervanger nodig zijn, sta ik steeds paraat”, lacht Kaatje.

“De vrijgekomen tijd zal ik ongetwijfeld goed kunnen invullen. Mijn man en ik doen geregeld uitstapjes, gaan graag eens op reis en zullen de handen vol hebben met de kleinkinderen. Mijn schoolcarrière was een fijne tijd. De kinderen, de collega’s, maar ook de ouders en de mensen in de buurt sluit ik voor altijd in mijn hart”, besluit Kaatje Hoornaert.

(ACK)