Juf Greet neemt na 41 jaar afscheid van haar eerste leerjaar: “Ik heb me altijd heel goed gevoeld tussen die kleine pagadders”

Vrijdag 29 november is een datum die juf Greet van basisschool Hemelsdaele in Brugge niet snel zal vergeten. Ze wist maar al te goed dat het na een loopbaan van 41 jaar als onderwijzeres van het eerste leerjaar haar laatste werkdag was, maar ze was helemaal niet op de hoogte van het onvergetelijke afscheidsmoment op de Burg.

Voor haar collega’s was geen inspanning te veel om haar te bedanken voor de vele jaren dat ze met hart en ziel honderden kinderen leerde lezen en rekenen en daarom werd haar broer, burgemeester Dirk De fauw, ingeschakeld om juf Greet in de bloemetjes te zetten.

Onder luid applaus en gejoel van alle kinderen van de school kreeg ze na een heel persoonlijk dankwoord van haar broer een prachtig boeket bloemen en een erelint om de schouders. “Hier wist ik helemaal niets van, maar dit is een dag die ik voor altijd heel diep in mijn hart zal bewaren”, vertelde een duidelijk ontroerde juf Greet na de viering op het balkonnetje van het stadhuis.

“Ik ben zo dankbaar voor al die mooie momenten in de voorbije jaren dat ik voor de klas stond. Toen ik na het beëindigen van mijn studies in 1983 in Sint-Leo mocht beginnen, startte ik eigenlijk eerder toevallig in het eerste leerjaar. Ik ben er nooit meer weggeraakt en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Het was zeker niet saai om al die tijd in hetzelfde leerjaar les te geven. Ik heb me altijd heel goed gevoeld tussen die kleine pagadders die net uit de kleuterklas kwamen.”

Meer tijd voor familie

Er is uiteraard heel wat veranderd in die vier decennia dat Greet De fauw voor de klas stond. “Ik stond altijd open voor elke vernieuwing. Digitalisering van het onderwijs, kinderen die mondiger worden en meer diversiteit binnen mijn klasgroep … ik vond het stuk voor stuk leuke uitdagingen. Uiteraard zal ik de school, mijn collega’s en de leerlingen missen.”

“Ik kijk er echter wel naar uit om eens op mijn gemak bij familie binnen te springen en om onze zoon Simon, die al vijf jaar in Australië woont, eindelijk eens te bezoeken. Uiteraard hoop ik nog lang gezond te blijven, zodat ik nog heel veel leuke dingen samen met mijn man kan doen. Ik begin nu aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven, maar het vorige zal ik niet snel vergeten”, lacht juf Greet. (PDC)