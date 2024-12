Jonge cursisten van Junior Techniekacademie behalen hun diploma

In de lokalen van de Middenschool Sint-Rembert had de diploma-uitreiking van de Junior Techniekacademie plaats. Acht leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van het basisonderwijs kregen in totaal zes leerrijke sessies van twee uur over techniek, telkens op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Het ging over programmeren, elektriciteit, hout en metaal. De deskundige begeleiding gebeurde door de leerkrachten Lore Appels en Sidney Goossens. Schepen Joost Cuvelier kwam de groep namens het stadsbestuur feliciteren en geschenken overhandigen. De acht flinke cursisten waren, van links naar rechts op de foto, Odil Wyseur, Fons Segaert, Taim Nashwan, Ian Decloedt, Alexander Kumar, Paulien Aneca, Théo Alleyn-Vasconcelos en Louis Vercaigne. In het voorjaar start dan de Tiener Techniekacademie voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs: met eveneens zes leuke sessies van twee uur. (foto JS)