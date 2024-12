Jasper wint publieksprijs met masterproef

De Future Proef Award bekroont studenten die via hun scriptie bijdragen aan duurzaamheid. In de voorronde van die wedstrijd aan de Gentse universiteit heeft Jasper Olivier (23) uit de Leliestraat in Eernegem met zijn masterproef de publieksprijs gewonnen, goed voor een cadeaupakket. Hij is in juni afgestudeerd als bio-ingenieur landbouw. Sinds september werkt hij bij het Labo voor Bos en Natuur aan zijn doctoraat over de bestuiving in landbouwgewassen.

Duurzamer tuinieren

Jasper is de jongste zoon van Patrick Olivier en Veerle Stael. Zijn oudere broer heet Bertjan (28). In zijn vrije tijd speelt Jasper badminton bij BC Sportief en volgt de opleiding tot natuurgids. Hij is ook bestuurslid van Natuurpunt Bekegem Eernegem Ichtegem. Als gepassioneerde natuurliefhebber doet hij voorts aan macrofotografie, onder meer van insecten.

De bekroonde masterproef van Jasper kadert in het burgerwetenschapsproject FlowerPower De Tuin van HOGent dat peilt naar hoe je strakgemaaide gazons kunt omtoveren in bloemenrijke graslandjes die aantrekkelijk zijn voor bloemenzoekers, zoals bijen, vlinders en zweefvliegen.

“Die bloemenzoekers zijn onmisbaar voor onze ecosystemen”, legt Jasper uit. “Maar helaas nemen hun aantallen wereldwijd af. Dat is ook in Vlaanderen het geval. Een van de belangrijkste oorzaken is het verlies aan leefgebied. Duurzamer tuinieren kan helpen om die neerwaartse trend te keren. In 2022 heeft het team van FlowerPower De Tuin een experiment opgezet waaraan 492 burgers hun medewerking verleenden. Ze waren bereid om in zeven vierkante meter van hun gazon drie proefvlakjes aan te leggen volgens verschillende methoden en telkens het aantal bloemen én bloemenzoekers te tellen. De conclusie van het onderzoek? Simpelweg minder maaien volstaat in veel gevallen niet om een bloemrijk grasland te krijgen, want de grassen domineren snel.”

Minder vaak maaien

In zijn thesis onderzocht Jasper enerzijds de kwaliteit van de door de burgers verzamelde gegevens. Hij bezocht 27 tuinen en vergeleek zijn metingen met die van de burgers. Hij stelde vast dat de mensen over het algemeen betrouwbaar werk leveren.

Anderzijds toonde hij aan welke tuin- en landschapskenmerken een invloed hebben op het aantal bloemenzoekers. “Als je in je tuin meer bloemenzoekers wilt aantrekken, is het belangrijk om een gevarieerd aanbod aan bloemen te hebben”, zegt hij. “Om dat te bereiken, is het advies eenvoudig: maai wat minder vaak en overweeg het inzaaien van inheemse bloemenmengsels. De rest doet de natuur dan zelf wel.” (JS)