Jade (11) wint schrijfwedstrijd Junior Journalist Kuurne: “Als ik schrijf, leef ik me volledig uit”

Jade Vandeburie zit in het zesde leerjaar van basisschool Pienter. Ze schreef een origineel verhaal over ‘De wereld na 2030’ en won daarmee de schrijfwedstrijd Junior Journalist Kuurne. Haar verhaal wordt ingezonden naar Davidsfonds nationaal voor de grote finale van Junior Journalist.

Op zaterdag 19 februari organiseerde Davidsfonds Kuurne de prijsuitreiking van Junior Journalist 2021. De jury beoordeelde vooraf de 114 inzendingen van de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van zes Kuurnse lagere scholen en de 20 finalisten werden samen met hun ouders uitgenodigd in Hoeve Vandewalle om hun prijs in ontvangst te komen nemen.

De hele avond stond in teken van ‘De wereld na 2030’. Catherine Boury, voorzitster Davidsfonds Kuurne, begon met een korte leuke quiz die gewonnen werd door Suzan Leleu. Daarna leerden bestuursleden Mieke Stichelbaut en Karel Decoene de kinderen een grappig robotdansje. Boekenjuf Heidi Claus werd op het podium geroepen en kreeg een kinderboekenpakket ter waarde van 200 euro, geschonken via boekenbonnen door leden van het Davidsfonds. Zij zal deze boeken gebruiken bij haar voorleesmomenten in de basisscholen.

Vreselijke grootmoeder

Thomas Watteeuw kreeg de prijs voor de origineelste titel GRRRRRRoootmoe! uit de handen van kinderburgemeester Bas Stockman. Het is een verhaal over een vreselijke grootmoeder die, net als haar kleinzoon, op Mars woont en uiteindelijk achtergelaten wordt op Pluto.

Daarna werden de plaatsen van 20 tot 11 in alfabetische volgorde toegekend aan Margot Debaets, Louis Debusschere, Abigail Deschynck, Romanie-Adriana Dewaele, Kaoutar Ennasiri, Alexander Glabbeke, Suzan Leleu, Wout Moerman, Victor Verschelde en Thomas Watteeuw. Schepen van Onderwijs, Jan Deprez gaf hen elk een ‘mysterieus’ boek.

Burgemeester Francis Benoit feliciteerde de laureaten van plaats 10 tot en met 4 en gaf de prijzen in alfabetische volgorde aan Matthew Beeuwsaert, Aline Decoocker, Mila Descamps, Marie Parmentier, Emile Schietgat, Eloise Van Laere en Thieu Vanmarcke.

Dagboek

De derde prijs ging naar Maxime Ternier met zijn ‘Dagboek van een racepiloot’, de tweede prijs was voor Jeannie-Mila Montina met haar verhaal over ‘Ontspanning in de wereld na 2030’ en Jade Vandeburie werd eerste met haar verhaal ‘De drie en het magische dagboek’. Jade gaf wat uitleg over haar verhaal: “Het gaat over drie kinderen, een slim, een knap en een gek kind. In mijn verhaal komt ook een meneer uit de toekomst. Hij werkt in een labo en heeft een robot uitgevonden. Die levert hij af bij de drie samen met verschillende opdrachtjes om de wereld te redden. Zoals in alle sprookjes wordt het gelukkig eind goed, al goed.”

“Ik schrijf heel graag”, vertelt Jade (11). “Ik hou ook al lang een dagboek bij. Ik kan daar alles in schrijven wat ik wil en niemand vindt dat raar. Schrijven is echt heel leuk.” Jade is ook kinderschepen van Sport want ze zwemt graag en rijdt te paard. Ze is ook heel erg begaan met het milieu. “Het gaat niet goed met het milieu. Ik vraag me af of het ooit nog wel goed komt. We moeten er allemaal samen iets aan doen,” aldus de wijze woorden van een elfjarig meisje.

