Izegemnaar Daan Terryn (49) nieuwe directeur vbs Spes Nostra in Heule: “Ik wil langer blijven dan mijn twee voorgangers”

Daan Terryn uit Izegem wordt per 1 september directeur van vbs Spes Nostra in de Schoolstraat in Heule, vroeger bekend als de Broederschool. Hij volgt er Sascha Vanschoubroeck op die na één jaar voor een andere job kiest. Hij was 24 jaar verbonden aan het VTI in Izegem, onder meer als pedagogisch coördinator. “Ik maakte intussen al kennis met mijn nieuwe werkplek en voel er mij erg welkom”, zegt de nieuwe directeur. “Ik heb nu al goesting om mij te smijten.”

Daan Terryn (49) wordt in feite de vierde directeur van de school in drie jaar tijd. In juni 2020 ging Geert Depoortere met pensioen na een loopbaan van 40 jaar, waarvan 13 jaar als directeur. Lore Verbeke volgde hem op maar koos er na twee jaar voor om inspecteur te worden voor het basisonderwijs bij de Vlaamse onderwijsinspectie. Haar opvolgster Sascha Vanschoubroek houdt er nu na één jaar mee op. Zij wordt stafmedewerker bij de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV).

Vbs Spes Nostra Heule telt twee vestigingen. In de afdeling in de Koffiestraat vind je de drie eerste leerjaren met Joost D‘haene al vele jaren als directeur. In de Schoolstraat zijn de drie hoogste leerjaren ondergebracht in wat vroeger de Broederschool was. In 2012 smolten de twee scholen samen.

24 jaar VTI Izegem

De toekomstige directeur Daan Terryn groeide op in Emelgem, beëindigde zijn middelbaar aan het Izegemse college en studeerde in 1995 in het toenmalige Reno in Torhout af als bachelor Nederlands-geschiedenis-godsdienst. Na een jaar aan Sancta Maria in Ruiselede (recent gesloten) begon hij een loopbaan als godsdienstleraar aan het VTI in Izegem. Na een viertal jaar werd hij er leerlingenbegeleider en in 2018 pedagogisch coördinator. “Ik kreeg meer en meer interesse om het onderwijs vanuit een andere invalshoek te bekijken en buiten de klascontext. Ik kreeg dan de kans om in Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem een jaar pedagogisch directeur ad interim te worden. Dat heeft mij getriggerd en mijn honger naar het beleidswerk nog aangescherpt.”

“Intussen weet ik al wat de Tinekesfeesten zijn! Ik zal er in september zeker bij zijn”

Vorig schooljaar was Daan Terryn dan weer voltijds godsdienstleraar aan het VTI in Izegem, maar begon hij uit te kijken naar een nieuwe uitdaging. “Ik heb niet in het wilde weg gesolliciteerd, maar keek uit naar een school met een traditie en visie. Die heb ik in Heule gevonden en bij het sollicitatiegesprek was er snel een goed gevoel. Ik ben in elk geval van plan om langer te blijven dan mijn twee voorgangers…”

Tinekesfeesten

Over Heule weet de nieuwe directeur niet zo veel. “Ik had in Izegem wel enkele leerlingen uit Heule, maar voor de rest wist ik niet zo veel. Intussen weet ik al wat de Tinekesfeesten zijn! Ik zal er in september zeker bij zijn. Ik zal natuurlijk nooit een echte Heulenaar worden, maar ik neem me wel voor om mij in het sociale leven in te werken.”

Daan Terryn woont met zijn echtgenote Trui Tytgat en hun vier kinderen – twee dochters en twee zonen – in Izegem. Hij is Club Bruggesupporter en actief in de raad van bestuur van ’t Kringske, een Izegemse vereniging die mensen in armoede een stem geeft.