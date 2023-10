Internaat Zuid in Roeselare verandert plots in een spookhuis: “Internen kijken er ieder jaar naar uit”

Op woensdag 25 oktober organiseerde Internaat Zuid ‘Haunted House’. Al enkele jaren nemen enkele opvoeders vrijwillig het initiatief om een heus spookhuis te bouwen.

Een oude internaatsgang die al jaren niet meer in gebruik is, dient als het decor voor een avond griezelen. Het is intussen al het derde jaar dat de opvoeders zich hiervoor engageren. Tijdens vele vrije tijdsmomenten hebben ze de gang een volledige makeover gegeven. Het vergde uren werk en inspanning, maar het resultaat is fenomenaal. Internen vragen weken op voorhand naar het evenement én zowel opvoeders als internen leven zich helemaal uit.

De creativiteit van opvoeders Stacey, Jelle, Bernd en Robin gaat ver. Hun werk overstijgt het spookhuis dat we kennen van op de kermis. Ze werken aan prachtige decors, zorgen voor aangepaste muziek en zij zijn samen met een aantal internen helemaal onherkenbaar de dag zelf: kleurlenzen, aangepaste outfits en veel schmink doen hen helemaal opgaan in het event.

‘Scary’ figuren in de gangen… © gf

Tijdens de dag waren er ook een aantal randactiviteiten rond het Haunted House: een griezelmenu samenstellen met daarna een Halloweenparty voor de eerste graad en griezelfilms bekijken voor de oudere jaren om al wat op te warmen voor hét moment! Het doel: een klein beetje schrik aanjagen, maar vooral veel fun en plezier!

Het is de bedoeling dat iedere intern het parcours van de Haunted House doorloopt, maar zonder verplichting natuurlijk. Met wat gezonde stimulans wagen de meeste internen zich aan het avontuur. De activiteit wordt uiteraard aangepast aan de doelgroep: zo is de beleving iets gematigder voor jongeren uit het eerste secundair en net ietsje pittiger voor jongeren uit het zesde secundair.