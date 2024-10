“Ik vond hier een warme school”: Maaike (30) is nieuwe directeur van ‘t Bikschooltje

’t Bikschooltje in Bikschote nam met veel toeters en bellen afscheid van directeur Martine Plouvier. Ondertussen is haar opvolger Maaike Misselyn volop het klappen van de zweep aan het leren. Veel tijd om zich voor te bereiden had ze dan ook niet. Slechts enkele dagen voor de eerste schooldag wist ze dat ze de job kreeg.

Na een carrière van 40 jaar in het onderwijs, waarvan 35 jaar in ’t Bikschooltje, is directeur Martine Plouvier met pensioen. De leerkrachten en leerlingen van de school haalden vrijdag alles uit de kast om haar gepast uit te zwaaien. Eerst werd ze met de koets opgehaald thuis in Langemark waarna een erehaag van kinderen haar verwelkomde op de school met een zelfgeschreven lied. Ook de ouders, het schoolbestuur en gemeentebestuur werden betrokken in de hulde.

Haar opvolgster Maaike Misselyn (30) was uiteraard ook van de partij. Op 1 september nam ze de fakkel over. Maaike woont in Moorslede met haar man Dieter Cordy en kinderen Julie (3,5) en Henri (1). Daar gaf ze tot eind vorig schooljaar ook nog les in de gemeenteschool Klavertje Vier. “Ik ben daar begonnen in het kleuteronderwijs en gaf de laatste zeven jaar les in het vijfde leerjaar”, vertelt Maaike. “De ambitie om directeur te worden, is er altijd geweest. Toen ik van de directie in Moorslede de vraag kreeg of deze vacature iets voor mij was, heb ik er toch even over nagedacht. Het kwam toch vroeger op mijn pad dan ik verwacht had.”

“De kleinschaligheid van de school maakt het tof”

Ze hapte toch toe en deed mee aan de examens. Witte rook kwam er echter pas heel laat. “Het verdict viel pas op 27 of 28 augustus”, knikt Maaike. “In augustus ben ik nog mijn klas in Moorslede gaan klaarzetten… Er waren een aantal kandidaten, vandaar dat de procedure zo lang aansleepte. Ik heb dus wel vlug de klik moeten maken in mijn hoofd.”

Pittige start

Ondertussen is Maaike twee maanden aan de slag. “Het ging goed, al was het ook best pittig. Maar zo leer je de job pas echt kennen. Als leerkracht heb je wel een idee wat er allemaal bij de job van directeur hoort, maar er komen zo veel dingen bij waar je als leerkracht geen besef van hebt. ’s Morgens telefoontjes krijgen dat een kindje eens niet naar de opvang gaat, meldingen krijgen dat iets kapot is of dat er geen patatjes in de eetzaal zijn… Het gaat om heel veel praktische zaken waar je niet onmiddellijk bij stilstaat, maar het hoort er wel allemaal bij naast heel het beleidsprogramma.”

70-tal kinderen

Gelukkig kon ze rekenen op Martine om haar de knepen van het vak te leren. “Martine heeft heel de opstart in augustus voor haar rekening genomen. Toen ik begon, was alles al goed geregeld. We zaten ook veel samen en indien nodig, kan ik nog altijd bellen of sms’en”, vervolgt Maaike, die van een school met bijna 400 leerlingen terechtkwam in een schooltje met slechts een 70-tal kinderen. “Ik vind dat wel een voordeel, zeker als startende directeur. Het is een warm schooltje. Dat maakte de sprong wel iets gemakkelijker.”

Een van de voordelen is de kleinschaligheid. “Daardoor kan je echt nog activiteiten organiseren als school”, zegt Maaike. “Als we tijdens de Week van de Gezondheid een gezond ontbijt willen uitwerken, dan is dat hier haalbaar. Niet dat het voor een grote school onhaalbaar is, maar het heeft op organisatorisch vlak toch veel meer voeten in de aarde. We zitten ook met graadklassen, waardoor de leerkrachten alle kinderen van de school echt door en door kennen. Dat maakt het ook wel tof.”

Het leerlingenaantal in ’t Bikschooltje is wel in stijgende lijn, een evolutie die Maaike Misselyn zeker toejuicht. “Dat mag zeker nog opgekrikt worden. Vrees voor het voortbestaan van de school is er niet meer. Ik denk dat de toekomst wel echt bevestigd is, want twee jaar geleden werd de aanvraag voor de subsidies van de nieuwbouw ingediend. Je moet rekenen dat het tussen de zes en acht jaar duurt vooraleer die goedgekeurd worden, dus we hopen dat hier over enkele jaren een nieuwbouw staat. Er is dus effectief gekozen om vooruit te gaan met ‘t Bikschooltje. Ik wil dan ook iedereen warm maken om de charme van de school te ontdekken, want er is zeker nog voldoende plaats.”