Ieperse middelbare scholen over besmettings- en quarantainepiek heen

De vierde golf trof vooral de lagere scholen, maar ook de middelbare scholen hadden moeilijkheden met de vele besmettingen en quarantaines. Algemeen directeur Matthias Archie van scholengroep SMSI stelt echter vast dat het ergste waarschijnlijk achter de rug is en betreurt dat de school moet overschakelen op deeltijds onderwijs.

Scholengroep Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI) omvat de middelbare scholen Lyceum, Immaculata, VTI, College en Heilige Familie. Algemeen directeur Matthias Archie zag zijn scholen de afgelopen weken worstelen met de vierde coronagolf. “Nu is het beter. Sinds vorige week zijn de besmettingen en quarantaines naar beneden gegaan, maar twee à drie weken geleden zaten wij aan het hoogste aantal besmettingen en quarantaines ooit als je het vergelijkt met de vorige golven. En dan vooral quarantaines van leerkrachten en leerlingen die in contact kwamen met lagereschoolkinderen, want daar waren er wel heel veel besmettingen. Door de vele quarantaines moesten we bijna klassen of zelfs gedeeltelijk volledige jaren sluiten. Dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben het afgewacht en het moment dat we aan het twijfelen waren, werd de piek bereikt in Ieper. Die kwam sneller hier dan in de rest van Vlaanderen.”

Afstandsonderwijs

Het was soms improviseren en creatief zijn om geen klassen te moeten sluiten. “Als er te weinig toezichters waren gebeurde het wel eens dat klassen samen gezet werden en kregen de leerlingen vervangende taken. Dat is een paar keer gebeurd in die cruciale weken. Als er wel genoeg toezichters waren dan bleven de leerlingen in de klas en kregen ze afstandsonderwijs, als de leerkracht tenminste niet ziek was. Dan gaf die leerkracht gewoon les van thuis uit. Omgekeerd ook. Besmette leerlingen die niet ziek waren konden via de webcams in de klas de lessen thuis mee volgen.”

Hybride onderwijs

Het overlegcomité besliste vrijdag dat de middelbare scholen overschakelen op hybride onderwijs, waarbij de leerlingen nog deeltijds naar school komen. “Een aantal leerlingen zijn deze week al gestart met de examens en hadden sowieso geen lessen meer. Dan is dat niet meer aan de orde. Vroeger hebben we nog gedaan dat er halve groepen naar school kwamen, maar deze keer doen we dat niet. Dat was ook heel onduidelijk in de wetgeving. Is het 50% aanwezig op school, of 50% van de leerlingen? Het is wel zo dat ze maar de helft van tijd naar school moeten komen. Ook alle terugkommomenten zijn afgelast.”

Geen clusterbesmettingen

Voor de Ieperse scholen had de invoering van deeltijds onderwijs niet gehoeven. “Een paar maanden geleden zeiden ze dat leerlingen hun mondmasker mochten afdoen als ze zaten. In de meeste scholen hebben wij echter gezegd dat die mondmaskers moesten aanblijven, waardoor er ook minder besmettingen waren. We deden dat met de bedoeling om de scholen zo veel mogelijk open te houden, dus voor ons is het dan wel jammer dat we weer naar deeltijds onderwijs moesten gaan. We hebben veel positieve gevallen gehad en veel quarantaines, maar wij hebben geen clusterbesmettingen gehad. Dat betekent dat de leerlingen elkaar niet aangestoken hebben in de klas zelf, maar dat de besmettingen opgelopen werden buiten de school.”

Nefast voor praktijkvakken

“Vandaar dat we het jammer vinden dat men dan maatregelen treft waarbij de leerlingen minder naar school mogen komen. Zeker voor de praktijkvakken is dat niet evident. Wij proberen dan ook de helft van de tijd dat ze mogen komen zoveel mogelijk praktijk te geven. Wij begrijpen de maatregelen, maar qua leervordering is dat niet ideaal. We voelen toch aan dat het op dat vlak veel beter is dat de leerlingen aanwezig zijn op school. Ook voor de structuur en de sociale contacten… Hopelijk blijft het beperkt tot deze laatste weken van het trimester en kan alles vanaf januari opnieuw normaal verlopen.”

“We appreciëren hoe flexibel iedereen is, zowel leerlingen als leerkrachten en directies. Alles verandert constant. We zouden ons liever bezighouden met pedagogische zaken en minder met corona, maar het is nu zo. Want de druk is wel groot, je voelt dat het water soms wel eens aan de lippen staat”, besluit Matthias Archie. (TOGH)