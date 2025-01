Iconische galerij in het Sint-Jozefscollege in Wervik blijft dankzij massaal protest behouden

Het ‘Vrij Katholiek secundair onderwijs Menen-Wervik’ heeft bij de stad een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om de middelbare school Sint-Jozefscollege in de Koestraat in Wervik te verbouwen en te renoveren. Opmerkelijk: de iconische galerij met een lengte van twintig meter wordt niet gesloopt.

In de eerste plannen was dat wel het geval. De verontwaardiging over die plannen was bijzonder groot. Online liep er in april een petitie en hiervoor werden er in amper een week al meer dan 1.100 handtekeningen verzameld. Het werden er finaal bijna 1.500.

Blikvanger in het midden van het schoolgebouw is een galerij van bijna honderd jaar oud en in een stijl van art deco. Een galerij bij duizenden oud-leerlingen uit Wervik en de ruime regio bekend. De verbouwingen zijn geraamd op zo’n 3 miljoen euro, het glasraam op punt zetten zou 175.000 euro kosten. Het goedkopere scenario – met afbraak – komt op net geen 70.000 euro.

Volgens de bouwheer was de reden om de koepel te slopen omwille van de veiligheid. Er is de afgelopen jaren wat lap- en tapwerk aan geweest. Het schoolbestuur van Scholen aan de Leie besliste enkele weken na de opstart van de petitie om de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te trekken. Zoveel protest had men duidelijk niet verwacht.

Oud-leerling Steven Masil nam het initiatief voor het verzet en kreeg daarbij de steun van de koninklijke Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik-Geluwe en van uitgeweken Wervikaan Bo Decramer, auteur van het boek Zusters van Liefde van Maria. Zijn broer Johan is ondervoorzitter van de vzw woon- en zorgcentrum Mater Amabilis, aanpalend in de Sint-Jorisstraat en eigenaar van het schoolgebouw.

“Er is overleg geweest tussen de verschillende partijen”, aldus Steven. “Bo en ik zijn volop aan het kijken voor financiële ondersteuning en een crowdfunding.”