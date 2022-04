Howest Brugge nam deel aan internationale militaire cyberdefense-oefening

Drie lectoren van Howest hebben in Luxemburg deelgenomen aan Locked Shields, een internationale militaire cyberdefense-oefening met de meest complexe, technische uitdagingen ter wereld. Howest was de enige deelnemende hogeschool en illustreert zo eens te meer zijn vergevorderde expertise op het vlak van cybersecurity.

Met het keuzetraject Cyber Security Professional binnen de bacheloropleiding Toegepaste Informatica is Howest al langer een pionier op het vlak van cybersecurity. De deelnemende lectoren kwamen dan ook uit deze opleiding en uit de graduaatsopleiding Systeem- en Netwerkbeheer.

“Het bijzondere aan de deelname van onze lectoren was dat zij als enige ter wereld door defensie gevraagd werden”, aldus opleidingscoördinator Gene Vangampelaere. “Onze expertise op het vlak van de bescherming van IT-systemen en kritische infrastructuur wordt met andere woorden tot ver buiten de muren van Howest erkend.”

Unieke cyberdefense-oefening

Locked Shields is een internationale militaire cyberdefense-oefening die elk jaar georganiseerd wordt door het Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence van de NAVO (CCDCOE). Dit jaar verzamelden zo’n tachtig cybersecurityexperts van 18 april tot 21 april in Luxemburg.

“Samen moesten we de Benelux verdedigen tegen hackers tijdens realtime cyberaanvallen”, legt Tijl Deneut uit. Hij was een van de drie deelnemende lectoren van Howest. “De focus lag op realistische scenario’s, cutting-edge technologie en simulaties van complexe en grootschalige cyberincidenten. Een stresserende vierdaagse, maar tegelijk ook een extreem leerrijke ervaring die ik zeker meeneem naar mijn lessen.”

Meer info over Locked Shields: https://ccdcoe.org/exercises/locked-shields/