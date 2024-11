Hogeschool VIVES eert vermoorde Scheutisten met gloednieuwe aula: “Nood aan voorbeeldfiguren”

Maandagavond werd een vernieuwde aula in Hogeschool VIVES in Kortrijk officieel geopend. Die heeft voortaan de naam Serge Berten & Ward Capiau. Zij werden als missionaris vermoord in Guatemala en volgden er zelf nog les. “We hebben nood aan voorbeeldfiguren.”

Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward Capiau. Drie Scheutisten die het in de jaren tachtig opnamen voor de door de elite onderdrukte burgers in Guatemala. Drie missionarissen die werden vermoord door het regime. Ruim veertig jaar na hun dood haalden ze nog eens het nieuws.

Levenslange celstraf

Het hof van assisen veroordeelde vijf Guatamalteekse hoge piefen. Ministers Guevara Aníbal en Álvarez Donaldo, politiechef García Pedro, legerchef Lucas Benedicto en generaal Manuel Callejas y Callejas werden door een volksjury veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Ondanks het proces, lijkt het verhaal van Walter, Serge en Ward wat in de vergetelheid te geraken. Dat zag ook Henk Vandaele, docent aan de hogeschool VIVES in Kortrijk. Dat is het vroegere IPSOC, waar ook Serge Berten en Ward Capiau schoolliepen. “Met hun werk als Scheutist waren ze voorloper van wat hier gedoceerd wordt”, meent hij.

Zelf herinnert Henk zich nog goed wat het verhaal van vooral Menenaar Serge Berten teweegbracht. “Toen ik met de trein vanuit Wervik richting Kortrijk trok, zag ik de graffiti ‘Serge Berten Vrij’ op de muren gespoten. Nu kent vrijwel niemand meer hun verhaal”, vertelt de docent.

Symbolisch gebaar

Om daar verandering in te brengen besloten ze op de hogeschool een vernieuwde aula in het gebouw voor Sociaal-Agogisch Werk te vernoemen naar hun oud-studenten Serge Berten en Ward Capiau. Maandagavond mocht Stefaan Berten, broer van Serge, een plaquette onthullen. “Op de plek waar het meeste studenten passeren.”

Een klein, symbolisch gebaar, maar een boodschap. “Ze namen het op voor mensen die aan de rand van de samenleving leefden. Ze waren dan wel christelijk, maar hun oproep was er een voor solidariteit en gelijkheid, ook de basis voor de mensenrechten. Hun engagement was echt wel een voorbeeld en net nu hebben we nood aan zulke voorbeeldfiguren.” (JDr)