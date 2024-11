‘High Five’-project werpt nu al vruchten af in Tielt

Het digitale beloningssysteem ‘High Five’, waarbij fietsende of stappende schoolkinderen punten kunnen verzamelen in ruil voor gadgets, lijkt nu al vruchten af te werpen in Tielt. Uit de eerste resultaten blijkt dat 84 procent van alle kinderen minstens één dag per week ‘high fivend’ naar school komt.

Nadat ‘High Five’ vorig jaar al met succes ingevoerd werd bij basisschool Heilige Familie wordt het systeem sinds september ook gebruikt worden door de leerlingen van ‘t Nieuwland. Beide scholen samen bereiken zo’n 825 leerlingen. “Sinds het begin van het schooljaar zijn er al 14.233 high fives gescoord, wat gelijk staat aan 35.583 gestapte en gefietste kilometers”, laat het stadsbestuur weten. “Een positieve trend die naar voren komt, is dat 84 procent van alle kinderen per week minstens één dag high fivend naar school komt. Een succes dus.”