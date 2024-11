Herstructurering en renovatie voor Sint-Leo Sint-Pieters: “We krijgen hulp van het VTI”

Wie op zoek is naar een school op Sint-Pieters en de website van Onderwijs Vlaanderen consulteert, merkt dat basisschool Sint-Leo Sint-Pieters officieel vijf vestigingsplaatsen telt. Een beetje verwarrend, want in de praktijk kunnen de kinderen slechts op twee sites (Oostendse Steenweg/Potentestraat en Wilgenstraat/Palingstraat, red.) terecht. Daar komt vanaf volgend schooljaar verandering in.

“Enkele jaren geleden, maakten we de oefening om de gebouwen van onze scholen te renoveren, maar sindsdien zijn de prijzen enorm gestegen, werden de voorwaarden aangepast en kwam er nieuwe wetgeving”, opent directeur Tina Van Oost. “Doordat we sinds 1 september 2023 deel uitmaken van de scholengroep SKOBO, heeft de expertisegroep infrastructuur het dossier overgenomen en nam het bestuursorgaan na een grondige analyse een belangrijke beslissing die een serieuze impact heeft op ons patrimonium.”

“Het was oorspronkelijk de bedoeling om de site Blankenbergsesteenweg, die ondertussen al meer dan een jaar leeg staat, te verkopen”, aldus Miek Kemel, algemeen directeur van SKOBO. “Dit plan hebben we opgeborgen. De site wordt daarentegen grondig gerenoveerd, zodat alle kinderen van de school in de Wilgenstraat/Palingstraat begin volgend schooljaar daarheen kunnen verhuizen. Op deze manier zal Sint-Leo Sint-Pieters uit twee volwaardige basisscholen bestaan waar alle leerlingen van peuter tot zesde leerjaar terechtkunnen. In de huidige vestigingsplaats in de Potentestraat staan momenteel geen grote werkzaamheden gepland, vermits er de voorbije jaren verschillende grote investeringen gebeurden.”

Win-winsituatie

Het budget van het renovatieproject in de Blankenbergsesteenweg bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro. “Via subsidies aangevuld met eigen middelen kunnen we dit bedrag beschikbaar stellen”, gaat Miek Kemel verder. “Heel wat werken zullen uitgevoerd worden door leerlingen van het VTI in de Zandstraat. Op zich is dit een win-winsituatie. Het bespaart ons heel wat centen en de leerlingen doen ervaring op in een reële werksituatie.”

Enkele weken geleden werden de personeelsleden en de schoolraad op de hoogte gebracht van de plannen en op 6 november organiseerde het schoolbestuur een infovergadering voor alle ouders. Zowel Miek Kemel als directeur Tina Van Oost benadrukken dat er momenteel druk gezocht wordt naar een nieuw onderkomen in de buurt voor Huize Fontini. Deze organisatie schenkt voedselpakketten aan noodlijdende mensen en was tijdelijk gehuisvest in gebouwen van de school in de Blankenbergsesteenweg. (PDC)