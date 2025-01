Haec Olim Prijs voor prof. dr. Leen Haerens

Jaarlijks reikt Haec Olim, de oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege, de Haec Olim Prijs uit aan een eervolle oud-leerling die uitzonderlijk presteert in hetzij de sociale-, de media-, de kunstsector of binnen het deelgebied wetenschappen. Zondag 26 januari 2025 mocht professor dr. Leen Haerens (retorica 1998) van de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen van de UGent deze prijs in ontvangst nemen voor haar baanbrekend en internationaal gewaardeerd onderzoek binnen het gebied van de sportpedagogiek. Via innovatieve onderzoekstechnieken kwam zij tot baanbrekende inzichten omtrent de motiverende en demotiverende stijl van leerkrachten lichamelijke opvoeding, sportcoaches en leidinggevenden. Zij ondersteunt in de dagelijkse praktijk onder meer Vlaamse basketbalclubs, waaronder Avanti Brugge Dames. (PDC)