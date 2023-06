Guldensporencollege DAS Kortrijk biedt vanaf volgend schooljaar drie nieuwe kunstrichtingen aan

Vanaf volgend schooljaar biedt Guldensporencollege DAS Kortrijk drie nieuwe kunstrichtingen aan: architecturale vorming, beeldende vorming, beeldende en audiovisuele kunsten. Daarmee breiden ze hun aanbod uit en krijgen de leerlingen de kans om hun talenten meer te ontplooien.

Vanaf 1 september kunnen jongeren kiezen voor nieuwe richtingen in Design & Art School Kortrijk. Het gaat om beeldende en audiovisuele kunsten in de tweede graad, beeldende vorming en architecturale vorming in de derde graad. De school is volop bezig met de voorbereidingen en de inschrijvingen lopen binnen.

Derdejaars kunnen binnenkort beginnen aan de richting beeldende en audiovisuele kunsten. “Dit is een praktisch artistiek-creatieve studierichting die een algemene vorming biedt. Na de tweede graad beeldende en audiovisuele kunsten kan je doorstromen naar de derde graad beeldende kunst”, verklaart leerkracht Thomas Decuypere.

“Leerlingen met interesse in film, video, geluid, fotografie, postproductie, tekenen, boetseren, assemblage… zullen zich uitleven in onze nieuwe richting. Ze zullen zowel de beeldende, als de audiovisuele kunsten onderzoeken. Ze proeven dus van alles en gaan experimenteel te werk. Dat zorgt later ook voor een zekere flexibiliteit.”

Architecturale vorming

Vijfdejaars met een kritische blik en interesse in architectuur kunnen architecturale vorming volgen. Dat is een theoretisch artistiek-creatieve richting met een doorstroomfinaliteit. Wanneer je afstudeert, zijn er verschillende mogelijkheden in zowel professionele als academische bacheloropleidingen.

“Naast artistieke vorming is er ook een sterke theoretische basis, dus wiskunde en wetenschappen mogen je niet afschrikken. Het is een gevarieerde richting waar we ruimtelijke voorstellingen maken met schaaltekeningen en maquettes”, legt leerkracht en architect Justine Morlion uit. “Maar ook meubels en vormgeving komen aan bod. We dagen de leerlingen actief uit om na te denken over ontwerpvraagstukken. Daarnaast staan uitstappen op het programma en nodigen we vakexperten uit op school.”

Uitdagender

Ook beeldende vorming staat vanaf 1 september op het keuzemenu van de derde graad D-finaliteit. De theoretisch artistiek-creatieve studierichting biedt een algemene vorming aan die je blikveld verruimt.

“Op cognitief vlak is deze richting iets uitdagender. Daarnaast is de praktijk abstracter en conceptueler. Het is de ideale richting voor leerlingen die een sterke analytische, structurerende geest en een goede studiemethode hebben. Na het zesde middelbaar zijn tal van doorstroommogelijkheden in het hoger onderwijs mogelijk, want je krijgt een stevige basis mee”, vertelt leerkracht beeldhouwkunst Margot Duyck, die volgend jaar ook het vak 3D-Beeld zal geven.

Geïnteresseerde leerlingen kunnen nog altijd inschrijven.