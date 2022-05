Groot afscheidsfeest na 143 jaar onderwijs op Brugse Garenmarkt

Over enkele weken komt een einde aan bijna anderhalve eeuw onderwijs op de schoolsite van het Sint-Andreasinstituut op de Garenmarkt in Brugge. Binnenkort starten de werken voor de bouw van het nieuwe museum BRUSK, dat over enkele jaren zal verrijzen op de plaats waar de school nu staat.

“We konden dit afscheid niet onopgemerkt laten voorbijgaan, want het is een historische gebeurtenis”, opent directeur Kristof Dewaele. “Daarom organiseren we op zaterdag 14 mei een groot afscheidsfeest voor iedereen die zich ook maar enigszins verbonden voelt met deze school. We willen in de eerste plaats iedereen een laatste kans bieden om de schoolgebouwen te bezoeken. Ook de buren zijn uitgenodigd.”

Warme sfeer

Om de feestelijkheden in goede banen te leiden werd een feestcomité opgericht. Lien Sinnesael, leerkracht lichamelijke opvoeding en wiskunde, is coördinator van de feestelijkheden.

“We zijn gestart met een bevraging bij collega’s en oud-leerlingen om ideeën te sprokkelen. Geleidelijk aan groeide een programma waarin iedereen zich kon vinden en waarin ook de typische warme sfeer van onze school herkenbaar is”, zegt Dewaele.

Exclusief diner

“We starten om 11 uur met een colour run door de schoolgebouwen. Een coverband zorgt voor de muzikale omlijsting en er zijn verrassende lichteffecten langs het parcours. Vanaf 12 uur is er doorlopend mogelijkheid om de innerlijke mens te versterken in het Café en tearoom Sint-André, waar tal van optredens van leerlingen, collega’s en oud-leerlingen plaatsvinden.”

“In de namiddag staan sportieve activiteiten en workshops (onder meer sumoworstelen, pannavoetbal en VR-games) voor onze leerlingen op het programma. Er is ook een doorlopende tentoonstelling waarin we terugblikken op anderhalve eeuw onderwijs op de Garenmarkt. We eindigen met een exclusief diner op de derde verdieping van de school. met een uniek zicht op de skyline van de binnenstad.”

Dubbel gevoel

“Ik zal niet tegenspreken dat het voor velen een emotioneel afscheid wordt”, gaat directeur Dewaele verder. “Verschillende leraren hebben hun hele professionele leven opgebouwd op deze locatie. Iedereen zit eigenlijk een beetje met een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we blij met de verhuis naar een schitterende nieuwbouw, maar anderzijds verlaten we een locatie waar tientallen verhalen geschreven werden.”

De werken aan het nieuwe schoolgebouw in de Jakobinessenstraat vorderen goed, zodat de verhuis in de paasvakantie van volgend schooljaar wellicht zoals gepland kan doorgaan. “Half juli verhuizen we de hele school naar de tijdelijke klasunits op een terrein in de Abdijbekestraat, dat we ter beschikking krijgen van vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu”, besluit Dewaele. (PDC)