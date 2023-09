Griet (43) leidt huis rond kunstmatige intelligentie in Kortrijk: “Wie met AI kan werken, heeft een streepje voor”

Kunstmatige intelligentie beheerst hoe langer hoe meer de gesprekken. Wie zelf eens wil uittesten wat de mogelijkheden of de gevaren daarvan zijn, zal daar binnenkort de kans toe krijgen in een speciaal ontwikkeld centrum van hogeschool VIVES. Met dank aan Griet Verbeke die het concept bedacht en nu ook de leiding heeft over The Flax, zoals dit unieke project en huis in de regio heet.

Ooit begonnen als lesgever informatica in het Guldensporencollege in Kortrijk heeft Griet Verbeke (43) zich in het computerwereldje ontpopt tot iemand die ondernemersbloed door de aderen heeft stromen. Enkele jaren geleden stak ze in die zin voor het eerst de neus aan het venster met een Virtual Reality-loft in haar woonplaats Desselgem maar met The Flax House of AI in het vroegere vlasmuseum in Kortrijk, mikt ze een flinke stap hoger. Studenten en bedrijven zijn er al volop in actief, maar de particulier zal er voor het eerst mee kunnen kennismaken op zondag 26 november tijdens de Dag van De Wetenschap. Griet Verbeke neemt ons nu al mee op sleeptouw in haar speeltuin vol slimme software.

‘The House of AI’ of het huis van artificiële intelligentie ziet er prachtig uit. Wanneer kwam het idee om dit tot stand te brengen?

“Kunstmatige intelligentie is iets wat me al langer fascineert. Als Netflix series aanbeveelt aan de kijker op basis van zijn of haar kijkgedrag, dan gebeurt dat met behulp van artificiële intelligentie.”

“Hetzelfde met de sociale netwerksite Facebook die gepersonaliseerde informatie toestuurt op jouw maat omdat je online eens op zoek bent gegaan naar een bepaald kleedje. Onze levens worden er door beheerst en dus vond ik het meer dan nodig dat we in onze provincie een plek hebben waar we dat allemaal in kaart brengen, de voordelen kunnen aanschouwen maar ook moeten waarschuwen voor de nadelen die er aan verbonden zijn.”

“Fake news is een duidelijk voorbeeld van dat laatste. Je vindt het allemaal terug in the Flax, waar we de bezoeker op een speelse manier doorheen dit alles leiden.”

Het gonst hier al van de bedrijvigheid merk ik, maar als particulier kan je in dit gebouw niet zomaar binnenstappen.

“Voorlopig mikken we op studenten en medewerkers van VIVES, bedrijven, overheden en verenigingen. Voor de studenten maakt een bezoek aan the Flax zelfs deel uit van het basispakket van hun opleiding. In het werkveld gaat AI aan belang blijven toenemen. Wie er mee zal kunnen werken, zal een streepje voor hebben op wie dat niet kan. Voor het publiek gaan we af en toe de deuren openzetten. Dat gebeurt een eerste keer eind november.”

Ben jij binnen de VIVES-gemeenschap de grote kenner van de kunstmatige intelligentie?

“Dat zou ik niet durven zeggen. Er zijn hier onderzoekers die er veel meer van afweten dan ik. Ik ben wel de persoon die alles wat we aan kennis voor handen hebben moet kunnen vertalen naar bedrijven of andere geinteresseerde groepen.”

Wist je als opgroeiende tiener al dat je later iets ging doen in de wereld van computers?

“Dat was niet meteen duidelijk, ook al omdat computers in mijn tienerjaren nog niet zo aanwezig waren als nu het geval is. Bovendien was ik toen toch in eerste instantie in wiskunde geïnteresseerd. Toen ik na mijn humaniora-opleiding een studiekeuze moest maken, dacht ik aan een lerarenopleiding lichamelijke opvoeding en wiskunde. Alleen bleek die combinatie niet te bestaan. Als sportfanaat wilde ik het luik lichamelijke opvoeding zeker behouden en dat was wel te combineren met informatica. Dat zag ik wel zitten omdat computerwetenschappen toch ook duidelijke linken hebben met wiskunde. Als leraar is mijn passie blijven groeien voor computers, ben ik snel websites beginnen maken met de leerlingen en kwam ik zo op het punt waar ik vandaag sta.”

Je bent getrouwd met Jo Neirynck, schepen in Waregem. Is jouw man helemaal mee in het verhaal waar je nu een leidende rol in speelt?

“Hij volgt het allemaal wel zonder er een specialist in te zijn. Uiteindelijk kon het virtual reality-bedrijf in onze loft er ook alleen maar komen omdat Jo daar ook voor open stond. Hij hielp ook wel eens mee pannenkoeken bakken als kinderen kwamen gamen in de VR-loft (lacht). Inmiddels heb ik dat concept van de hand gedaan en wonen we nu ook in Waregem.”

Je bent samen met een politicus, de Deerlijkse burgemeester Claude Croes is je neef. Schuilt er in jou een politica?

“(glimlacht) Neen, ik volg het wel maar verder gaat dat niet. Als er al een link is met de politiek dan is het dat het ook in mijn wereld van groot belang is om een netwerk uit te bouwen.”