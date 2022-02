Greetje Huyse al 20 jaar directeur in ’t Biekorfje

Greetje Huyse (56) is 20 jaar directeur van vbs ’t Biekorfje. En dat feestelijk gegeven werd onlangs stevig gevierd door alle leerlingen van de lagere school in Aalbeke. “Ik heb nooit mijn overstap naar de functie van directeur betreurd.”

In de polyvalente ruimte van de school prijkten vrijdag tekeningen van de kinderen die juf Greetje tekenden. Boven kon Greetje genieten van gedichten die kinderen naar aanleiding van de gedichtenweek van volgende week al gemaakt hadden over hun directeur. Greetje engageert zich elk jaar om iets te doen met de gedichtenweek.

Opleiding

Greetje begon haar loopbaan als leerkracht in het lager met interims in verschillende scholen in Kortrijk. “Ik stond zelfs eventjes in het beroepsonderwijs in het middelbaar in Emelgem.”

Dan kon ze vijf jaar lesgeven in de Vrije Centrumschool in Marke. “Samen met Christine Van Praet – die er later directeur werd – stond ik in het tweede leerjaar. We zijn dan samen aan onze DHOS-opleiding voor directies begonnen.” Na die vijf jaar trok Greetje naar de basisschool in Aalbeke. Ze gaf er negen jaar les, in het tweede en het vijfde leerjaar.

Na die negen jaar lesgeven verving Greetje directeur Jean-Marie Holvoet die ze drie maanden zou vervangen. “Ik begon in de grote vakantie. Jean-Marie is niet meer teruggekomen en is dan met pensioen gegaan. Zo bleef ik directeur, ondertussen al 20 jaar.”

Greetje ging zelf nog naar de kleuterschool in Aalbeke. “Toen ik in de derde kleuterklas zat, verhuisden we naar Marke en ging ik naar de Centrumschool in Marke.” Nu woont Greetje met haar man Johan Dehaen en zonen Ruben (bijna 27) en Jelle (25) in Gullegem.

Ouderraad

Haar overstap naar een directiefunctie heeft ze zich nooit betreurd. “Ik wil een open school van ’t Biekorfje maken. Iedereen kan met zijn of haar problemen of opmerkingen bij mij terecht. Ik probeer altijd uitleg te geven waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Ook met de ouderraad is er een fantastische samenwerking, en dat al 20 jaar, hoewel er daar vaak wissels gebeuren en andere mensen inkomen.”

“Aan de infrastructuur van een school is er altijd werk”, aldus Greetje. In februari start in ’t Biekorfje een raamproject: alle ramen worden vernieuwd.

Klimaatspeelplaats

“Met de aanpassing van de speelplaats staat een mooi project voor de kinderen op stapel. We namen deel aan een wedstrijd rond de klimaatspeelplaats via vzw Buiten Leren En Spelen (BLES) en we zijn bij de tien winnende scholen om een gratis opleiding te krijgen daarover. Dit jaar werd daarvoor al een klein budget uitgetrokken en ik verwacht dat de eigenlijke werken binnen de twee jaar zullen gebeuren”, besluit Greetje Huyse. (EDB)