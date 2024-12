Graag geziene leerkracht Nicolas Durnez (47) uit Wervik na hartoperatie overleden

In het AZ Delta Rumbeke is Nicolas Durnez (47) uit Wervik overleden. Hij verloor de strijd na een hartoperatie. Nicolas was leerkracht aan het Sint-Jozefscollege in de Koestraat in Wervik. In deze middelbare school gaf hij Frans en aardrijkskunde. “Nicolas was zeer graag gezien door de leerlingen, collega’s en oud-leerlingen”, reageert directeur Katrien Descamps.

“Ik citeer een aantal reacties van (oud-)leerlingen: Zijn lessen waren amusant en geanimeerd. Hij had veel geduld en was behulpzaam. Hij had veel humor. Hij kwam met iedereen overeen en deed geen vlieg kwaad. Hij zei steeds goeiedag met een brede lach op zijn gezicht.”

“Zijn vrouw Evelien leerde hij op school kennen toen ze een zieke collega kwam vervangen. Nicolas zal enorm gemist worden. We zullen er met het ganse korps voor zorgen dat hij niet vergeten wordt.”

Nicolas werd geboren op 29 juni 1977. Hij is de echtgenoot van Evelien Bulckaen met wie hij enkele maanden geleden op 7 september in het huwelijk trad. Nicolas is de papa van vier kinderen: Milo, Lola, Lars, Laïs. Hij is enig kind van Ghislain Durnez en Chantal Six.

Een laatste groet kan donderdag en vrijdag van 15 tot 18 uur in het funerarium Derveaux, Astridstraat 8 in Zonnebeke.

De uitvaart gaat door op zaterdag 28 december om 15 uur in de aula van het rouwcentrum. De dienst wordt met een livestream uitgezonden in het Sint-Jozefscollege. Leerlingen, ouders en oud-leerlingen zijn zeker welkom.