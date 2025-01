Go!-scholengroep Kortrijk-Roeselare heet voortaan xplora: “Meer dan een nieuwe naam”

Tijdens een zeer drukbezocht personeelsfeest werd de nieuwe naam van de scholengroep GO! Kortrijk-Roeselare bekendgemaakt. Voortaan gaan de scholen verder onder de noemer scholengroep xplora. De lancering van xplora valt samen met het 25-jarig bestaan van de scholengroep.

“Onderwijs als levenslange ontdekkingsreis. xplora, zonder hoofdletter, staat voor meer dan een nieuwe naam. Het is een uitnodiging om nieuwsgierig te blijven, vragen te stellen en kennis te vergaren. Leren stopt niet na de schoolbanken. Het is een proces dat een leven lang doorgaat en ons in staat stelt om te groeien, ons aan te passen en de wereld beter te begrijpen. Met xplora willen we onze leerlingen en personeelsleden inspireren om een leven lang te blijven leren”, legt algemeen directeur Diter Den Baes uit.

De naam xplora sluit volledig aan bij het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, waarin leren, ontdekken en kennis centraal staan. “De scholengroep ziet onderwijs als een ontdekkingsreis waarin elke leerling en elk personeelslid wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Een krachtig fundament voor de toekomst. Met de nieuwe naam onderstreept xplora het belang van onderzoekend leren: een aanpak die leerlingen niet alleen uitdaagt om kennis te verwerven én nieuwe kennis aan te boren, maar ook om deze kritisch toe te passen. Het doel is om nieuwsgierigheid te prikkelen en de vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn in onze kennisgedreven samenleving.”

Feestelijke lancering

De lancering van xplora valt samen met het 25-jarig bestaan van de scholengroep. “Dit zilveren jubileum is een moment van trots en reflectie, waarin we niet alleen terugblikken op de rijke geschiedenis van de scholengroep, maar ook vooruitkijken naar een toekomst vol nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.”

Het personeelsfeest in het voorbije weekend was niet alleen de lancering van xplora, maar ook het begin van het nieuwe jaar. “Het symboliseert een nieuw tijdperk voor de scholengroep en benadrukt de gezamenlijke toewijding aan het versterken van leren en kennis in de regio.”

Scholengroep Mandel en Leie, nu xplora, is een toonaangevende onderwijsinstelling die zich inzet voor het bieden van kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs. Met xplora wil de scholengroep haar rol als voortrekker in levenslang leren verder versterken en inspireren tot voortdurende ontwikkeling.