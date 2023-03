GO! Atheneum wil tampons en maandverband gratis aanbieden

Petra Surmont en Sophie Druwel, leerkrachten levensbeschouwing in het GO! Atheneum Nieuwpoort, zetten hun schouders onder het project Goed GeRegeld, tegen menstruatiearmoede. Het project streeft ernaar om in scholen gratis maandverband en tampons aan te bieden.

Het project werd in september 2022 opgestart vanuit de levensbeschouwelijke vakken in GO! Atheneum Veurne. De bedoeling is om in elke Vlaamse school aandacht te besteden aan de problematiek, zodat zoveel mogelijk meisjes geholpen worden.

“We hopen dat het project ervoor kan zorgen dat alle meisjes of vrouwen gratis maandverband en tampons in alle scholen ter beschikking krijgen en dat Goed GeRegeld binnenkort een begrip wordt”, zeggen Petra Surmont en Sophie Druwel. “We vragen aan alle Nieuwpoortenaars om ons te helpen dit mee te realiseren. We willen het voorbeeld in Schotland volgen: daar begon het ook in de scholen. (In Schotland moeten sinds augustus 2022 alle scholen en overheidsinstellingen gratis tampons en maandverband ter beschikking stellen; het is daarmee het eerste land ter wereld, red.) Graag hadden we, over de onderwijsnetten heen, alle scholen hierbij betrokken. Het project loopt nu al in alle scholen van onze scholengroep. Later dit schooljaar breiden we uit naar andere provincies. In september testte onze zusterschool Go! Atheneum Veurne het concept uit. Ondertussen heeft die school financiële steun gekregen van het stadsbestuur en bedrijven en organisaties in de regio. We zouden het enorm fijn vinden mochten alle mogelijke instanties in de regio Nieuwpoort ons ook hierbij ondersteunen en helpen.”

GO! Atheneum Nieuwpoort stapt alvast heel graag mee in dit project. In elk toilet waar meisjes komen, zal er een bakje met maandverband en tampons staan. Uiteraard kan de school dit niet zonder financiële ondersteuning. Daarom zijn Petra Surmont en Sophie Druwel op zoek naar sponsors. Je kunt dit project steunen door een bijdrage te storten op BE38 0019 4084 1472 of door een schenking van maandverband en/of tampons, via het inzamelpunt in de school, schoonheidsinstituut Mani-piedi, Carrefour stad Nieuwpoort en apotheek Van Besien in Nieuwpoort. Meer info bij Petra Surmont en Sophie Druwel op het nummer 0484 99 65 15 of via goedgeregeld.xxnpt@gmail.com. (Peter Germonprez)