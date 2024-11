Gewezen leerkrachten halen herinneringen op

Na zoveel jaren erover gesproken te hebben, kwam er eindelijk een eerste bijeenkomst van seniorleerkrachten van de Vrije Basisschool Oostvleteren en Westvleterendorp. De oudste aanwezige leerkracht is 87 jaar en gaf les in Oostvleteren begin jaren 60. Het was voor velen een blij en gezellig weerzien. Er werd al afgesproken om dit jaarlijks te doen. Op de foto zien we Christiane Devloo, Hilda Debreus, Danny Jonckheere, Lut Demeyer, Jos Doise, Rita Ryckebosch, Ludwine Pattin, Jozef Rubben, Jan Delanote, Jeannine Pattin, Jeannine Desender en Raf Claus. (foto RVL)