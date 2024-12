Geslaagde tweede editie schoolreünie Back to Immac

Vorig jaar namen enkele oud-leerlingen van het Immaculata-Instituut De Panne het initiatief om een reünie te organiseren. Het enorme succes smaakte naar meer en zo geschiedde, enkele weken geleden.

“Voor de tweede editie van ‘Back to Immac’ kregen we maar liefst zo’n 700 oud-Immac’ers over de vloer”, vertelt medeorganisator Caroline Capoen. “Het was opnieuw een groots en blij weerzien voor heel wat oud-leerlingen. Deze editie hielden we zelfs twee keer feest, in de namiddag kregen we de oudste afgestudeerden (1962-1980) op bezoek in de turnzaal. Zij genoten van een uitgebreid dessertbuffet en konden de sfeer van weleer weer opsnuiven in hun oude klaslokalen. ’s Avonds babbelde de volgende generatie (1981-1999) maar al te graag bij met een drankje en lekkere snacks van de foodtrucks. We hoorden de grappigste en ondeugendste verhalen die vroeger uitgespookt werden. Bijna 700 mensen en als we de twee edities samentellen, hadden we ongeveer 1.300 Immac’ers in onze turnzaal.”

Op de foto zien we het organisatieteam met zittend v.l.n.r. Ann Viaene, Sabine Pyliser, Inne Waeyaert, Ivy Vanheule en Jozefien Debaeke en staand v.l.n.r. Caroline Capoen, Hilde D’Heere, Annelies Degrendel en directeur Jimmy Maeren. (foto MVO)