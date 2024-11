Gemeentebestuur zet meester Filiep in de bloemetjes: “Nooit dacht hij eraan om van school te veranderen”

Na 34 jaar in de ‘Plukjesklas’ werd Filiep Roose eind juni door z’n collega’s van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart uitgezwaaid voor zijn pensioen. “Meester Filiep was een icoon voor het onderwijs in Zuienkerke. We zullen hem niet gauw vergeten”, zei schepen Annelies Dewulf onlangs op zijn afscheidsviering in De Notelaar.

Filieps loopbaan startte, na zijn legerdienst, in Hemelsdaele. Na een reaffectatie liep de opdracht ten einde en begon hij als jonge leerkracht in de vrije school in Zuienkerke. “Hij werd er toen al graag gezien, maar de opdracht was van korte duur en Filiep trok opnieuw naar Hemelsdaele voor een interim. Het avontuurlijke zat hem echter ook in de genen en na deze opdracht besloot hij een stukje van de wereld te gaan ontdekken. Hij tekende voor een jaar in Tunesië als animator bij Sun Air Club en had het er naar zijn zin… tot hij op een dag telefoon kreeg uit Zuienkerke: het gemeentebestuur had beslist om van de gemeenteschool een volledige basisschool te maken. Lager én kleuteronderwijs. Filiep werd gevraagd om de kleuterafdeling uit te bouwen. Een hele uitdaging, maar na veel wikken en wegen verbrak hij zijn contract in het zonnige Tunesië en ruilde dit voor onze pittoreske poldergemeente. Samen met juf Lieve slaagde hij erin om 32 kleuters te laten opstarten. Een groot succes, en daarmee was meester Filieps carrière in de gemeenteschool voorgoed vertrokken. Nooit dacht hij eraan om van school te veranderen, want hij voelde zich in zijn sas in ons dorp. Dat merkte je tot op de laatste dag.”

verbinding

Die betrokkenheid met het dorp is er volgens Annelies Dewulf altijd geweest. “Meester Filiep had interesse in alles wat er leefde in het dorp, en zocht ook los van de school verbondenheid. Hij heeft zelfs nog even in Zuienkerke gewoond. Maar de Plukjesklas is nu ontbonden, en meester Filiep gaf met veel vertrouwen de fakkel door aan juf Marianne. We zullen hem hier in Zuienkerke niet gauw vergeten.”