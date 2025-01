Gemeentebestuur Jabbeke schrapt de naschoolse opvang in alle lagere scholen

Alle schooldirecties van Groot-Jabbeke hebben vanuit het gemeentebestuur telefonisch de boodschap gekregen dat vanaf 3 februari de buitenschoolse opvang wordt gesloten. Vanaf volgende week hebben de ouders van kinderen in de lagere scholen geen naschoolse opvang meer.

Donderdagnamiddag houden de Jabbeekse schooldirecteurs crisisoverleg. Ze onderhandelen nog met leden van het gemeentebestuur over de recente maatregel. Er rest amper nog tijd om de ouders via een brief op de hoogte te stellen van die beslissing, zodat ze gepaste maatregelen kunnen nemen voor de opvang van hun kinderen.

Wel voor kleuters

Tot nu toe zorgde de gemeente Jabbeke voor de buitenschoolse opvang. Voor en na de schooluren. Voortaan wil het gemeentebestuur dat enkel nog doen voor de kleuters. Voor de leerlingen van de lagere scholen zal er enkel nog voor de start van de lessen opvang zijn. Na schooltijd – na 16.15 uur – niet meer.

Als argument voor deze drastische maatregel haalt het gemeentebestuur aan dat er onvoldoende personeel is om de kinderen op te vangen. De schooldirecties protesteren tegen deze beslissing. Ook zij hebben onvoldoende personeelsleden om voor de opvang in te staan.

Studie

In de praktijk kunnen leerkrachten ‘studie’ geven tot 17 uur. Dat gebeurt al in sommige scholen. Maar de buitenschoolse opvang voorzien tot 18.30 uur kunnen en mogen ze naar verluidt niet. Wordt vervolgd.