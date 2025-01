Gemeentebestuur Jabbeke schrapt de naschoolse opvang in alle lagere scholen: vrijwilligers moeten het oplossen

Alle schooldirecties van Groot-Jabbeke hebben vanuit het gemeentebestuur telefonisch de boodschap gekregen dat vanaf 3 februari de buitenschoolse opvang wordt gesloten. Vanaf volgende week hebben de ouders van kinderen in de lagere scholen geen naschoolse opvang meer. Na een crisisberaad hebben gemeente en schooldirecties een noodoplossing uitgedokterd: vrijwilligers moeten het oplossen. In Brugge vraagt gemeenteraadslid Karin Robert (Groen) extra gemeentelijke subsidies voor de opvang.

Donderdagnamiddag hielden de Jabbeekse schooldirecteurs crisisoverleg. Ze onderhandelden nog met leden van het gemeentebestuur over de recente maatregel. Er rest amper nog tijd om de ouders via een brief op de hoogte te stellen van die beslissing, zodat ze gepaste maatregelen kunnen nemen voor de opvang van hun kinderen.

Wel voor kleuters

Tot nu toe zorgde de gemeente Jabbeke voor de buitenschoolse opvang. Voor en na de schooluren. Voortaan wil het gemeentebestuur dat enkel nog doen voor de kleuters. Voor de leerlingen van de lagere scholen zal er enkel nog voor de start van de lessen opvang zijn. Na schooltijd – na 16.15 uur – niet meer.

Als argument voor deze drastische maatregel haalt het gemeentebestuur aan dat er onvoldoende personeel is om de kinderen op te vangen. De schooldirecties protesteren tegen deze beslissing. Ook zij hebben onvoldoende personeelsleden om voor de opvang in te staan.

In de praktijk kunnen leerkrachten ‘studie’ geven tot 17 uur. Dat gebeurt al in sommige scholen. Maar de buitenschoolse opvang voorzien tot 18.30 uur kunnen en mogen ze naar verluidt niet.

Helft uitgevallen

Onderwijsschepen Wim Vandeberghe stelt: “Momenteel is de helft van het personeelskader uitgevallen waardoor opvang voor alle kinderen op alle locaties naschools niet langer mogelijk is. De veiligheid en kwaliteit van kinderopvang wordt voorop gesteld en kan met dergelijke personeelsbezetting niet worden gegarandeerd.”

“Daarom is beslist om met ingang van maandag 3 februari naschools enkel nog kleuters op te vangen in de vijf locaties buitenschoolse opvang. De gemeente en directies staken de koppen samen met als enige doel ervoor te zorgen dat ook de lagereschoolkinderen kunnen worden opgevangen. Geen evidente opdracht aangezien ook scholen massaal kampen met personeelstekort.”

Lokalen

“Aangezien opvang voor lagereschoolkinderen niet langer mogelijk is binnen de IBO locaties, wordt vanuit de gemeente gekeken waar scholen ondersteund kunnen worden hierin”, vervolgt de Jabbeekse schepen. “De gemeente stelt infrastructuur ter beschikking en spreekt hun vrijwilligerspoule massaal aan om te helpen.”

“Scholen doen inspanning om lokalen vrij te houden voor opvang en verspreiden de oproep onder leerkrachten en vrijwilligers. Deze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat alle kinderen, kleuter en lager, volgende week kunnen worden opgevangen.”

Oplossing

De gemeente en de directies streven ernaar te komen tot een duurzame oplossing op korte, middellange en lange termijn. “De zoektocht naar vrijwilligers wordt verdergezet, de opvangsituatie wordt dagelijks gemonitord en wekelijks volgt een terugkoppeling tussen gemeente en directies om maximaal in te zetten op een verdere constructieve samenwerking”, aldus Wim Vandeberghe.

Hoe zit het met andere West-Vlaamse gemeenten? Worden zij met dezelfde problematiek geconfronteerd? Brugs gemeenteraadslid Carlos Knockaert, voormalig directeur bij de Frères en onderwijsexpert, stelt: “Sommige gemeenten organiseren die opvang, anderen niet. Sommigen besteden het uit aan private partners.”

Erkende centra

“In Brugge heb je een vijftal erkende centra voor kinderopvang, zoals onder meer De Blauwe Lelie en Pietje Park. Zij krijgen Vlaamse subsidies. Daarnaast moeten de scholengroepen zelf de naschoolse opvang organiseren. Zonder subsidies van de overheid!”

Koen Seynaeve, voormalig directeur van scholengroep Sint-Lodewijkscollege nuanceert: “In de jaren ‘90 kwam er een decreet dat bepaalde dat de gemeenten zouden instaan voor buitenschoolse opvang. Met Sint-Lodewijks hebben we zelf, met Vlaamse subsidies, toen ons initiatief Kakelbont uitgewerkt. Dat loopt nog altijd.”

“Leerlingen worden met busjes naar een centrale locatie gebracht, die geschikt is voor pedagogische doeleinden. Als je subsidies wilt, moet je aan strenge voorwaarden voldoen. Naschoolse opvang is geen bezigheidstherapie, je moet de leerlingen zinvol begeleiden en laten studeren. Kakelbont doet zat ook in de schoolvakanties.”

Subsidie

Eerder deze week vroeg het Brugse gemeenteraadslid Karin Robert (Groen) in de gemeenteraad dat de Stad Brugge jaarlijks een subsidie zou toekennen voor flankerend onderwijs, zoals dit momenteel gebeurt in de gemeente Grimbergen: “Die gemeente biedt jaarlijks 98.000 euro die bedoeld is voor extra ondersteuning van basisscholen en leerlingen, inclusief voor- en naschoolse opvang.”

“Dit jaar wordt het geld in Grimbergen specifiek ingezet voor huiswerkbegeleiding, naschoolse activiteiten en materialen ter ondersteuning van de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. Dat er nood is aan dergelijk flankerend budget leid ik af uit de bezorgdheden en vragen die ik vanuit verschillende basisscholen in Brugge heeft ontvangen.”

“Waarom kent Brugge geen soortgelijke subsidie toe, met aandacht voor het ondersteunen van kleinere vzw’s die opvang in de scholen zelf organiseren, en niet alleen voor de grotere buitenschoolse opvangcentra. De stad vraagt de scholen trouwens om hun infrastructuur ter beschikking te stellen na de schooluren. Dergelijk flankerend beleid moet een haalbare prijsstelling voor ouders mogelijk maken.”

Wijziging

Carlos Knockaert waarschuwt: “Op 1 januari 2026 verandert alles en krijgen de steden en gemeenten van Vlaanderen een subsidiepakket van Vlaanderen volgens hun noden. Het is aan de steden en gemeenten om dat geld te verdelen onder de scholen voor de organisatie van de buitenschoolse opvang. Hoog tijd dat de verdeelsleutel vastgelegd wordt. De tijd begint te dringen.”

Volgens de Brugse schepen voor sociale zaken Pablo Annys (Vooruit) is het nog altijd niet duidelijk hoeveel middelen Brugge van Vlaanderen voor het flankerend onderwijs zal krijgen: “Sommigen zeggen dat het om 40 procent minder dan nu zal gaan. Veel vzw’s beginnen zich inderdaad vragen te stellen of ze in 2026 verder kunnen met hun werking. Brugge zal eerst kijken hoeveel middelen Vlaanderen voorziet, daarna zal het schepencollege oordelen wat er bij kan. Dat is iets voor het nieuw Brugs bestuursakkoord in mei.”

Jabbeeks onderwijsschepen Wim Vandeberghe stelt: “Vanaf 2026 halveert alleszins ons budget voor buitenschoolse opvang. We zullen slechts 260.000 euro van Vlaanderen krijgen. Dat zijn zorgen voor later, het belangrijkste is dat we volgende week met vrijwilligers de opvang kunnen garanderen in Jabbeke.”