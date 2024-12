Gemeentebestuur huldigt schoollaureaten

De gemeente huldigde drie jongeren voor een uitzonderlijke schoolprestatie. Emma Beeuwsaert, Ine Witdouck en Thomas Van der Reijken zijn de nieuwe schoollaureaten. Emma woont samen met haar zus Irma en haar ouders in Ledegem. Na eerste enkele jaren in de VMS in Roeselare trok ze vanaf het 3de middelbaar naar het Sint-Jozefscollege in Izegem waar ze voor de richting economie-moderne talen koos. Emma werd dan ook laureaat in de moderne talen. In datzelfde Sint-Jozefscollege koos Ine voor de richting economie-wiskunde. Ine werd er laureaat in de economie. Ine woont samen met haar ouders en haar oudere broer Korneel, die twee jaar geleden nog schoollaureaat was, in Sint-Eloois-Winkel. Ook Thomas is woonachtig in Sint-Eloois-Winkel. Hij volgde les aan het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk en koos de richting elektrische installatie. Thomas, laureaat in de elektrische installatietechnieken, bewees een echte allrounder te zin en was laureaat voor bijna alle vakken. (BF/foto JS)