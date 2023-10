Gemeente schenkt kinderen fluohesjes en -hoezen

Naar aanleiding van Strapdag deelde het gemeentebestuur 700 fluohoezen en 400 fluohesjes uit. “De Strapdag is een jaarlijks terugkerende actie die leerlingen en hun ouders oproept om de auto te laten staan en te voet of met de fiets naar school te gaan”, weet mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open VLD). “Het is belangrijk dat onze schoolgaande jeugd veilig naar school kan. Daarom lanceren we jaarlijks diverse acties rond verkeersveiligheid bij de start van het schooljaar. Vandaag hebben we fluohoezen uitgedeeld om over de rugzak te trekken. Elk kind uit het lager onderwijs kreeg er eentje. Peuters en kleuters kregen dan weer een fluohesje met het opschrift ‘ik ben graag gezien’. Met de actie willen we de zichtbaarheid van onze jongste inwoners vergroten.” (BCH/foto JCR)