Freinetschool Context plaatst fiets voorop als vervoermiddel

Voor de leerlingen en personeelsleden van Freinetschool Context in Sint-Kruis is de fiets het favoriete vervoermiddel. Dat is ook duidelijk te merken aan het aantal fietsen dat elke dag in de overdekte fietsenbergplaats staat.

“We zijn een school die in overeenstemming met onze schoolvisie heel vaak naar buiten trekt met de kinderen”, vertelt directeur Oona Wyns. “We vinden dat de fiets het beste vervoermiddel is voor onze leerlingen om zich op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen en tevens ook om de wereld rondom hen actief te verkennen. Ook kinderen die met de wagen gebracht worden, omdat ze te ver wonen, hebben in de fietsenbergplaats meestal een fiets staan voor de klasuitstappen. We weten dat ouders onze aanpak heel erg waarderen en dat stimuleert ons om op deze manier te blijven werken.”

Motiveren

Juf An van leefgroep De Torenvalk (5de leerjaar) komt elke dag met de fiets naar school en hoopt dat ze hiermee ook de kinderen motiveert om haar voorbeeld te volgen. Laura Tomatala (10) en Nora Vandenbussche (10) zijn twee van haar leerlingen die elke dag met de fiets naar school komen. “Enkel als het echt niet anders kan, omdat het weer heel slecht is, kom ik te voet of met de wagen naar school”, vertelt Nora enthousiast. “Dat is eigenlijk nog maar één keer gebeurd in de voorbije drie jaar. Als het kouder wordt, is het de eerste weken wat wennen, maar dat word je snel gewoon. Mijn fietshelm vergeet ik nooit op te zetten, maar mijn fluohesje durf ik al wel eens vergeten. Dat is een werkpuntje.”

“Ik ga overal heen met de fiets, want wij hebben geen auto”, vult Laura lachend aan. “Als je ’s morgens met de fiets naar school komt, ben je onmiddellijk wakker. In de winter vind ik de felle lichten van de auto’s soms minder leuk en sommige mensen houden ook weinig rekening met fietsers. Hier op school leren we al in de kleuterklas hoe we veilig moeten fietsen en soms komen mama’s of papa’s ons tonen hoe je je fiets onderweg kan herstellen. Mijn ketting terug opleggen, is voor mij geen probleem.” (PDC)