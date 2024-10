Fluofuif in basisschool De Ooievaar voor meer zichtbaarheid op straat

De ouderraad van vrije basisschool De Ooievaar in Poelkapelle organiseerde net voor de herfstvakantie weer de jaarlijkse fluofuif in De Poelkring.

“Nu de donkere dagen weer zijn aangebroken, willen we iedereen wijzen op het belang van goed zichtbaar zijn”, zegt Ilse Declerck, die samen met Els Lietaert de fakkel overnam van Dennis Vanelslander als voorzitters van de ouderraad. “Het is ook altijd leuk om met een bepaald thema te werken als je een fuif geeft. Fluo is een toegankelijk thema dat niet te veel inspanning vraagt van de ouders. Voor de kinderen was er ook een vrij podium waar ze een showtje mochten opvoeren. Vroeger organiseerden we een carnavalsfuif in februari, maar de laatste jaren kwamen we in het vaarwater van de toneelvereniging die in die periode ook De Poelkring gebruikt.”