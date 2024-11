Feestjaar 150 jaar Maricolen start met academische zitting: “Jeugd is blik op de toekomst”

Met een mooie academische zitting gaven ze op de Maricolen het startschot van hun feestjaar. Sprekers van dienst waren Eric Verstraete, die het had over de geschiedenis van de school, en auteur Steven Van Belleghem met de lezing ‘When Digital becomes Human’. De academische zitting werd opgeluisterd met een stijlvol muzikaal intermezzo van enkele leerlingen.

Aan het einde van de academische zitting nam ook Nicole De Smet, de voorzitter van het bestuursorgaan vzw Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem, even het woord. “In Maldegem is het Vrij Katholiek Onderwijs een van de grootste werkgevers. Onze scholen vormen er een vast waarde en zijn een aantrekkingspool voor jongeren uit de wijde regio”, klonk het. “Momenteel volgen in onze scholen meer dan 1.500 kinderen en jongeren les. Dit alles maakt dat wij in de gemeente een factor zijn waarmee rekening gehouden wordt op vlak van mobiliteit, economie, welzijn, verbinding, cultuur en sport. Waar er scholen zijn, is er jeugd en waar er jeugd is, zijn er activiteiten en een blik op de toekomst. Ook na 150 jaar werken wij met ons bestuur aan een mooie toekomst voor onze leerlingen. In een warme school willen wij het beste halen uit al de ons toevertrouwde kinderen en jongeren, zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige, breeddenkende volwassenen die klaar zijn voor een deelname aan onze snel veranderende maatschappij”, zei Nicole. Tijdens de interessante voormiddag had Eric Verstraete het ook even over de stand van zaken van de nieuwbouw.

Feestbier Marie Colleke

De academische zitting werd afgesloten met een gezellige receptie, waar geklonken werd met Marie Colleke, een lekker biertje gebrouwen door de Maldegemse brouwer Mathias Vanoverschelde. “Naar aanleiding van 150 jaar Maricolen brouwde ik de pils Marie Colleke van 5,4 procent, een volmondig biertje met een licht fruitig aroma, en de Tripel Marie Colleke van 8,5 procent. De tripel heeft een zacht gekarameliseerde, licht bittere smaak met een toets van citrus”, aldus brouwer Mathias Vanoverschelde. (MIWI)