Extra schoolbanken in West-Vlaamse klaslokalen

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts geeft groen licht aan 21 scholenbouw- of renovatieprojecten in West-Vlaanderen. Vlaanderen investeert zo opnieuw in moderne klaslokalen en schoolgebouwen. “Kwaliteitsvol onderwijs vraagt kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur”, zegt Weyts. “Dit is letterlijk en figuurlijk investeren in en bouwen aan onze toekomst.

De financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal zal de investeringsteller voor schoolinfrastructuur op wel 3 miljard euro staan. Een nooit geziene investering die de grootste noden binnen voornamelijk het secundair onderwijs moet ledigen.

Meer dan 2.2 miljoen

Weyts investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) meer dan € 2,2 miljoen in 21 scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen. Met deze scholenbouwprojecten zullen duizenden kinderen en jongeren hun schooldagen in nieuwe en hernieuwde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen.

Het Sint-Jozefinstituut en het Sint-Jozefinstituut ASO in Brugge realiseren met €462.900 werken na aankoop; dakwerken, de installatie van sanitair, verwarming en ventilatie en brandbeveiliging en compartimentering. In Kortrijk voert Vrije Basisschool ’t Fort met €191.900 verbouwingswerken uit voor de verbetering van de toegankelijkheid en de brandveiligheid. Vrije Basisschool – Marialoopschool in Meulebeke plaatst met €156.800 een nieuw sanitair blok en verbouwt het huidige sanitair blok tot kleutersanitair.

Blijven investeren

“We blijven investeren in nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen”, zegt onderwijsminister Weyts. “Deze investeringen zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.”