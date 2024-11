Eerste nieuwe klaslokalen Barnum-VISO in Roeselare geopend

Hoewel de nieuwe klassen in gebruik zijn sinds 1 september, vond op vrijdag 8 november de officiële opening plaats van het ‘K-gebouw’ op site Barnum. “Deze eerste realisatie is nog maar het begin van veel mijlpalen.”

De eerste toenadering tussen Barnum en VISO dateert al van 2017, maar 7 jaar later krijgt de samenwerking nu ook fysiek vorm. De nieuwe vleugel, die voorlopig K-gebouw heet, kwam in de plaats van de kapel van het Barnum. “Sinds september zijn de polyvalente klaslokalen in gebruik en zowel leerlingen als leerkrachten zijn heel enthousiast”, weet Koen Germonprez, directeur van Barnum. “Flexibiliteit en openheid zijn de kernwoorden van dit moderne complex, ontworpen door architectenbureau AVDK en gebouwd door firma Coussée. Het biedt ons acht open, flexibele lesruimtes met op elke verdieping aansluitend een polyvalente ruimte die plaats biedt aan zowel groepsprojecten als zelfstandig werk.”

Steeds meer lokalen

Net zoals het pastoraal thema van dit schooljaar zijn beide scholen samen op weg. Serge Verlinde, directeur Barnum: “Beide scholen hebben hun eigen DNA, maar we hebben ook veel gemeen. Het is onze ambitie om hoogstaand, kwaliteitsvol onderwijs te blijven aanbieden, waarbij we cognitieve en praktische talenten evenwaardig inschatten en maximaal uitdagen. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen op onze school en dat doen we door een uitgekiend zorgbeleid. Tot slot willen we inzetten op participatie van leerlingen, leerkrachten en ouders.”

De komende jaren staan nog verschillende projecten op de planning. “In de tweede helft van 2025 starten we met de verbouwing van site Barnum”, weet Joeri Sioen, directeur van VISO. “Deze werken pakken we gefaseerd aan zodat leerlingen en leerkrachten al die tijd comfortabel les kunnen volgen en steeds meer nieuwe lokalen in gebruik kunnen nemen. In een derde en laatste fase wordt een nieuwbouw gerealiseerd op site Ter Berken. Tegen eind 2028 zouden alle werken afgerond moeten zijn en vormen we één school op één locatie.”

De nieuwe lokalen zijn een voorproefje van de verdere bouwplannen van Barnum en VISO. Margaux Vandekerckhove, directeur van VISO: “Openheid en flexibiliteit blijven centraal staan, maar we zetten ook in op een goede technische ondersteuning en een vergroening van de site. Dit geeft letterlijk en figuurlijk zuurstof voor de toekomst.” (Lieve Coffyn)