Drie decennia opleiding vliegtuigtechnieken in VTI

In de loop van 2025 viert het VTI de 30ste verjaardag van z’n opleiding vliegtuigtechnieken. De opleiding blijft uniek in Vlaanderen.

“De eerste leerlingen vliegtuigtechnieken startten in het VTI in 1993”, stelt Georges Hiltrop. Deze gepensioneerde leerkracht stelde een boekje samen met de hoogtepunten van de voorbije dertig jaar.

“Het initiatief voor een opleiding vliegtuigtechnieken kwam van de vroegere inspecteur. De toenmalige werkplaatsleider Arnold Hautekiet en de toenmalige directeur André Dewitte gaven gehoor aan de oproep. De luchtmachtbasis uit Koksijde en de Noordzee Vliegclub uit Oostende leverden materiaal. Met het oog op lesmateriaal nam het VTI contact met een opleiding vliegtuigtechnieken uit Antwerpen.”

“Eenendertig jaar na de start mochten we ongeveer honderd jongeren verwelkomen. Anno 2024 is de opleiding vliegtuigtechnieken in het VTI uniek in Vlaanderen. Onze afgestudeerde leerlingen komen terecht bij vliegtuigmaatschappijen, in het leger, … Het VTI levert grondpersoneel af en dus geen piloten.”

Feestprogramma

“In het Vlaams Luchtvaart Opleidingscentrum (VLOC) kunnen de toekomstige vliegtuigtechnici werken aan een helikopter en een vliegtuig. De algemene vakken worden in de Stuiverstraat gegeven. Een datum voor het feestprogramma is er nog niet, maar het overzichtsboekje is wel al afgewerkt. Daarin is er bijzondere aandacht voor de leerkrachten die vorm gaven of nog altijd geven aan de opleiding vliegtuigtechnieken: Stéphane Landtmeters, Geert Catrysse, Timothy Mistiaen, Arnold Hautekiet en mezelf. Oud-leerlingen delen er hun ervaring mee. Zodra de datum van de jubileumviering gekend is, zullen we hen uiteraard uitnodigen om samen met hun (gewezen) leerkrachten terug te bikken op de voorbije dertig jaar”, aldus nog Georges Hiltrop. (BVO)

Het boekje ‘30 jaar Vliegtuigtechnieken’ kost 10 euro en is verkrijgbaar via geert.catrysse@vtioostende.be. De opbrengst is voor het goede doel. Inschrijven voor de receptie gebeurt via bovenstaand mailadres.