Directeur Jelle Decleir blij met zevendelige VRT-reeks over BuSO-school: “Onze school op tv mogen tonen, dat is gewoon… buitengewoon”

Jelle Decleir straalt. Sinds juli 2022 is de Torhoutse directeur van BuSO-school ‘Inspirant aan zee’ in Oostduinkerke, met ook een vestiging in Nieuwpoort, en de VRT zendt vanaf dinsdagavond 6 februari een reeks over haar school uit. Onder de titel ‘Gewoon Buitengewoon’ toont programmamaker Eric Goens in zeven afleveringen van ongeveer drie kwartier het reilen en zeilen van de onderwijsinstelling die in de volksmond nog altijd als BuSO De Rozenkrans door het leven gaat. Een uniek portret van hoe het er in het buitengewoon onderwijs aan toegaat.

Eric Goens is voor zijn reeks niet zomaar bij Inspirant aan zee terechtgekomen. Zijn broer Dirk Goens uit Koksijde geeft er al jaren les en vertelde op familiefeesten zo aanstekelijk over zijn werk, dat broer Eric voorstelde om er met zijn productiehuis Bargoens een tv-reeks aan te wijden. Dat had heel wat voeten in de aarde, maar het resultaat is effenaf knap. De docureeks biedt een ontroerende, verrassende en vooral heel eerlijke inkijk in het leven van elke dag op de school voor buitengewoon secundair onderwijs.

In 16 scholen gestaan

Jelle Decleir (43) woont met haar man Stijn Bonny (43) en hun kinderen Niene (19) en Tiebe (17) aan de Moereveldstraat in Torhout. Ze is onderwijzeres van opleiding, maar heeft zich al op heel wat domeinen bijgeschoold, want ze studeert graag. Zo volgde ze een driejarige banaba Buitengewoon Onderwijs en is ze nu aan een driejarige banaba Schoolontwikkeling aan Vives in haar stad bezig. “Ik hunker ernaar om bij te leren”, zegt ze. “Daarvoor zit ik met plezier met mijn neus in de boeken en de cursussen.”

Jelle heeft in haar loopbaan in liefst 16 (!) scholen lesgegeven, zowel in het reguliere als het buitengewoon onderwijs. “Gaandeweg heb ik mijn hart verloren aan het buitengewoon onderwijs. Daarin heeft meegespeeld dat mijn oudere broer Björn (45) een verstandelijke beperking heeft. Ik heb overigens ook nog een jongere broer Tim (38). Mijn man Stijn zit in de garagewereld en is filiaalmanager van het Torhoutse Autobedrijf Decleir, waarin mijn vader Geert en zijn familie jarenlang actief zijn geweest. Sinds een jaar is de garage overgenomen door Christophe Devisch, maar ze heeft haar vertrouwde naam behouden.”

Leidraad van thuis uit

“Ik heb een belangrijk motto van thuis uit meegekregen”, vervolgt Jelle. “Dat luidt: breng het gewone wat je hebt naar buiten en het wordt buitengewoon. Het is de leidraad in alles wat ik doe, zeker ook in Inspirant aan zee.”

BuSO-school Inspirant aan zee telt om en bij de 190 leerlingen en ruim 80 personeelsleden, van directeur tot poetsvrouw. “We bieden de opleidingsvormen 1, 2 en 3 aan”, legt Jelle uit. “Telkens opnieuw is het ons grote streven om onze leerlingen de beste versie van zichzelf te laten worden. In opleidingsvorm 3 zitten jongens en meisjes die we proberen voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. De leerlingen van opleidingsvorm 2 komen veelal in een maatwerkbedrijf terecht en diegenen van opleidingsvorm 1 in de zogenoemde atelierwerking.”

“Zowel op je eigen school als tussen de BuSO-scholen onderling heb je elkaar nodig. Het is onmogelijk om op je eilandje bezig te zijn. Er is een opendeurcultuur vereist en die openheid hebben we ook voor de tv-camera’s laten zien. Geen enkele opname werd in scène gezet: we hebben ons getoond zoals we zijn. We zijn trots op het buitengewoon onderwijs en op al die mensen die er zich elke dag voor inzetten. Onze school op tv mogen tonen, dat is gewoon… buitengewoon. De titel van de reeks is perfect gekozen.”

Prille start al in 2020

De prille start van het tv-project dateert al van 2020. Toen was Jelle nog geen directeur. Ze is in 2006 voor een interim in Inspirant aan zee (De Rozenkrans) terechtgekomen en er gebleven. Twaalf jaar nam ze de coördinatie van de opleidingsvorm 2 van de school op zich en een jaar werkte ze als algemeen pedagogisch coördinator. Tot ze in juli 2022 directeur werd. In de onderwijsinstelling die ze intussen op haar duim kende.

“De afleveringen zijn ondertiteld, want er wordt nogal eens in het zogenoemde gekuiste West-Vlaams gepraat”

“Komen filmen in een BuSO-school kan niet van vandaag op morgen”, zegt ze. “Je moet er eerst met je team over praten, peilen welke ouders er hun medewerking willen verlenen, enzovoort. Bij wijze van start heeft er een kleine ploeg van het productiehuis Bargoens op de werkvloer meegelopen zonder camera’s. Na verloop van tijd zijn de camera’s er dan bijgekomen, maar nog zonder opnames te maken. De bedoeling was om de leerlingen te laten wennen aan de aanwezigheid van cameramannen en geluidstechnici. Pas in derde instantie, in april 2022, is het eigenlijke filmen begonnen. Dat heeft geduurd tot november 2022, maar uiteraard niet tijdens de zomervakantie.”

Zonder te verbloemen

“De reeks wil een zo breed mogelijk beeld van het buitengewoon onderwijs brengen, maar toch zijn uiteraard niet alle facetten van onze school aan bod kunnen komen. Daar zou je veel meer dan zeven afleveringen voor nodig hebben. Er werd enkel in de hoofdafdeling in Oostduinkerke gefilmd. We zitten er vlak aan zee, wat een extraatje was om mooie beelden te schieten. Zo komt bijvoorbeeld een yogasessie met de leerlingen op het strand in beeld. Eric Goens toont onze werking zoals ze is. Zonder te verbloemen. Met de vele sterktes van het buitengewoon onderwijs, maar ook met de pijnpunten. Je ziet hoe we ervoor gaan om met vallen en opstaan de leerlingen de beste toekomst te geven.”

“We hebben ons getoond zoals we zijn. Niets werd in scène gezet”

“Ik kom zelf niet veel in beeld. Ik ben uiteindelijk maar de kapitein van het schip, het zijn diegenen die dagdagelijks met de jongens en meisjes aan de slag gaan, die centraal moeten staan.”

“Eenmaal de zeven afleveringen ingeblikt waren, hebben we ze te zien gekregen en nog wat mogen bijsturen. Opdat een bepaalde uitspraak bijvoorbeeld in geen geval verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen worden. Dat was best wel spannend. Maar nu alles rond is, zijn we heel blij dat we hieraan meegewerkt hebben. De afleveringen zijn ondertiteld, want er wordt nogal eens in het zogenoemde gekuiste West-Vlaams gepraat (lacht). En iedereen moet het kunnen begrijpen uiteraard.”

Gewoon Buitengewoon, VRT1, vanaf dinsdag 6 februari.