Directeur Bart Houwen neemt afscheid na 41 jaar onderwijspassie

In Vrije Basisschool afdeling Kleuters Westdiep, autonome kleuterschool met 11 klassen voor 150 kinderen, werd het afscheid gevierd van directeur Bart Houwen (61). Na 41 trouwe dienst in het onderwijs gaat hij, meer dan verdiend, met pensioen.

“Met pijn in het hart neem ik afscheid van de 23, vooral vrouwelijke collega’s, de turnleraar en de kinderen”, zucht Bart Houwen. “Ik heb 41 jaar met hart en ziel les gegeven en 21 jaar gefungeerd als directie van de autonome kleuterschool, de enige in de regio Middenkust. Het onderwijs werd de jongste jaren geconfronteerd met het stijgend aantal anderstaligen en corona. Wij hebben ons niet alleen aangepast om de kinderen zo vlug mogelijk Nederlands te leren, maar ook in veilige omstandigheden. Door al die maatregelen is er meer personeel nodig, want individualiseren is de beste manier van onderwijs.”

Voortaan meer tijd voor de Vespaclub en padellen met de KVO-vrienden

“Oostende is een multiculturele stad en wij, onderwijsmensen, zijn verplicht om iedereen een goede omkadering te geven en de integratie in onze maatschappij vlot te laten verlopen. Ik ben trots dat ik vele jaren mijn steentje heb kunnen bijdragen. Nu geef ik de fakkel door aan collega Veerle Souvagie (53) uit Gistel, die de jongste drie maanden in mijn spoor heeft gelopen om de school tot in het kleinste detail te leren kennen. Westdiep blijft in goede handen”, lacht Bart.

Tijd voor hobby’s

“Ik zal zelf wat meer tijd vrij maken voor mijn hobby’s, de Vespaclub en sporten, vooral padelspelen met de vrienden van KVO, Guy Ghysel, Kurt Bataille en Rik Coucke. In plaats van een avond per week zullen het nu twee namiddagen per week worden. Ik zal me zeker niet vervelen”, besluit Bart Houwen.