Diploma’s Techniekacademie uitgereikt

22 kinderen uit het derde en vierde leerjaar konden in de afgelopen zes weken kennismaken met een uitgebreid STEM-aanbod in de gemeente. “Via verschillende workshops ontdekten kinderen in Hooglede en Gits de mogelijkheden van elektriciteit, mechanica of robotica. Zo maakten ze een eigen racewagen, pronken ze met een zelfgebouwd plantenrekje of leerden ze via Lego programmeren. De Techniekacademie wordt telkens ondersteund door twee techniekcoaches vanuit de VIVES Hogeschool”, klinkt het. De diploma’s werden tijdens de laatste les overhandigd door de schepen van jeugd Arne De Brabandere. (foto EVG)