Diploma uitgereikt aan de deelnemers van Junior Techniekacademie

Twintig enthousiaste jongens en meisjes uit het derde en vierde leerjaar van de verschillende Ardooise scholen hebben onlangs deelgenomen aan een reeks lessen van de Junior Techniekacademie. Tijdens zes workshops, die plaatsvonden op woensdagnamiddag, ontdekten ze de fascinerende wereld van de technologie. De lessen werden gegeven in het leslokaal van het Instituut Heilige Kindsheid in de Wezestraat, in de voormalige kantoren van de firma Ardicor. De jonge deelnemers werden ondergedompeld in een technologiebad waarin ze praktische en inspirerende inzichten opdeden. Ze waren bijzonder enthousiast over wat ze geleerd hadden en onder de indruk van wat je allemaal kunt bereiken met technologie. Op de laatste lesdag ontvingen alle deelnemers een diploma en mogen ze zichzelf nu officieel ‘Junior Techneut’ noemen. Een onvergetelijke ervaring die hopelijk de basis legt voor een toekomst vol technische talenten. (foto JM)