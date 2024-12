Diksmuide verleent vergunning voor nieuwe Campus ’t Saam

Twee keer trok ’t Saam Cardijn zijn bouwaanvraag in, maar de derde geraakte wel tot in het stadhuis, waar het schepencollege de aanvraag goedkeurde. “We zetten het licht op groen voor de plannen zoals ze werden ingediend”, zegt uittredend schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez. Dat betekent evenwel niet dat de bouw al kan starten.

Het stadsbestuur schaft Sentier 31 gedeeltelijk af. Dat is het pad dat loopt door de site van ’t Saam Cardijn. Daar is nu al een secundaire school gevestigd, maar er is een nieuwe campus gepland voor meer dan 1.000 leerlingen. “We hebben die buurtweg al eens afgeschaft, maar de school trok zijn bouwaanvraag in en diende een nieuwe in. Eigenlijk is die afschaffing geen discussie waard, want het kan ook gebeuren door een vaststelling van verjaring door de vredesrechter. Dat gebeurde bijvoorbeeld heel recent bij een ander deel van dezelfde Sentier even verderop”, aldus uittredend schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez.

Naast de afschaffing van de Sentier heeft het schepencollege ook de bouwaanvraag voor de nieuwe campus goedgekeurd. “Zo goed als alle adviezen waren gunstig”, motiveert Deprez de beslissing. “Enkel de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening gaf geen gunstig advies. Het Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseerden positief.”

juridische procedures

Tegen de uitbreiding van ’t Saam Cardijn lopen momenteel drie juridische procedures. “We hebben ons grote project van de nieuwe campus op de huidige site van ’t Saam Cardijn. We willen namelijk de leerlingen van Cardijn centraliseren met die van ’t Saam Aloysius, zodat we het gebouw in de Wilgendijk kunnen verkopen”, legt technisch directeur Tommy Es uit. “We trokken al twee keer onze bouwaanvraag in om de plannen te wijzigen in functie van de opmerkingen van de buurt. De derde aanvraag is ingediend en daartegen werden 32 bezwaarschriften ingediend. Daarnaast hebben we een loods aangekocht voor de praktijklessen elektriciteit. Dat is een tijdelijke oplossing omdat we echt uit onze voegen barsten. Daartegen loopt een beroepsprocedure bij de Deputatie. Ik verwacht daarover dit jaar nog een uitspraak. Ook tegen de aangekochte woning in de Woumenweg 60 loopt een gelijkaardige procedure. Daar willen we onze scholenadministratie centraliseren.”

Wat nu?

Het Diksmuidse stadsbestuur heeft een vergunning verleend, maar de buurtbewoners kunnen daartegen nog bezwaar indienen bij de Deputatie en later bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De bouw van de nieuwe campus kan dus nog niet starten. Een aantal buurtbewoners vinden alvast dat zo’n schoolsite niet thuishoort op een industrieterrein. Voor de realisatie van de nieuwe campus van ’t Saam ligt een budget van 28,3 miljoen euro klaar waarvan bijna 17 miljoen euro wordt gesubsidieerd over 18 jaar. Het blok met onder meer de eetzaal zal plaats maken voor een groene zone. Er komen drie nieuwe gebouwen van telkens drie verdiepingen hoog. De capaciteit van de nieuwe school is 1500 leerlingen. (GUS)