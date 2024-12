Dertig studenten blokken in Roularta

Zo’n dertig studenten bereiden zich in Roularta voor op de examens. Nog tot 3 januari kunnen ze genieten van een aantrekkelijke en rustige studeeromgeving.

Zo’n dertig studenten gingen in op de oproep van Roularta Media Group om in de gebouwen aan de Meiboomlaan te komen studeren. “Wij willen in de eerste plaats studenten een aantrekkelijke en rustige studeeromgeving aanbieden. Anderzijds willen we Roularta ook voorstellen als een aantrekkelijke werkgever”, aldus HR Talent Manager Kathy Corneillie. Er zijn verschillende ruimtes voor hen voorzien, ook kunnen ze gebruik maken van bijvoorbeeld een beamer of een bord wanneer nodig. Ter ontspanning kunnen ze biljarten, tafelvoetballen of zelfs een spelletje padel spelen. Op de eerste dag werden ze alvast uitgenodigd in de Happie, het bedrijfsrestaurant van Roularta, voor een lunch. (TD)