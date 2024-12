Dertien leerlingen nemen deel aan Junior Techniekacademie

In drie workshops maakten dertien leerlingen van het derde en vierde leerjaar kennis met de wondere wereld van techniek. De Junior Techniekacademie is een initiatief van Hogeschool Vives in samenwerking met de gemeente Lichtervelde, provincie West- en Oost-Vlaanderen en tal van partners. De kinderen ontdekten samen met twee techniekcoaches de mogelijkheden rond biologie en techniek (Het plantenparadijs), mechanica en elektriciteit (Van wiel tot racewagen) en programmeren in Lego Spike Essential (Beestige avonturen). “De Techniekacademie Lichtervelde wil een duidelijke link geven met het bedrijfsleven om jongens en meisjes te overtuigen dat met een technisch diploma de toekomstplannen gegarandeerd zijn”, zegt Anne-Sophie Verhelst, coördinator IBO. (JW/foto Kurt)