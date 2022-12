Dankzij pluviometers van leerlingen Broederschool verzamelt stad data over neerslag

De stad profileert zich al enkele jaren als ‘Smart City’. Ook de leerlingen van de Broederschool helpen mee om van Roeselare een slimme stad te maken. In samenwerking met het Roeselaarse bedrijf Quicksand, WVI en VIVES houden ze data bij dankzij een ‘slimme’ pluviometer.

De stad Roeselare zette de voorbije jaren grote stappen om een slimme stad te worden. “We werken daarvoor samen met verschillende bedrijven, maar ook met de scholen is er heel wat mogelijk”, aldus schepen van Smart City Matthijs Samyn (CD&V).

Een concreet voorbeeld is momenteel volop aan de gang in de Broederschool. “Leerlingen van de STEM-klassen maken zelf een pluviometer met een 3D-printer en Roeselaarse technologie. Daarvoor kunnen we rekenen op de steun van Quicksand. De leerlingen nemen de pluviometer mee naar huis en dankzij de sensoren in de meter leren zowel de leerlingen als de stad bij omtrent neerslag en water”, aldus de schepen.

Met de verzamelde data gaat de stad aan de slag. “Via dit project kunnen we watersnood vermijden of beperken in de toekomst. Ook naar waterbuffering toe bijvoorbeeld kunnen deze verzamelde gegevens een meerwaarde bieden.” De Broederschool is de piloot van dit project. Na een grondige evaluatie wil Roeselare dit project uitbreiden naar andere scholen in de stad.