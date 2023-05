Damiaanschool in Kortrijk opent nieuwe gebouwen

Vrijdagavond werden de nieuwe gebouwen van de Damiaanschool in Pottelberg 15A in Kortrijk, na anderhalf jaar tijd, feestelijk geopend. Er zijn twee nieuwe paviljoenen en een vernieuwde speelplaats voor de vrije basisschool met 233 leerlingen. Samen met burgemeester Ruth Vandenberghe en een geëmotioneerde directeur Alain Seynhaeve blikten we terug op de voorbije periode. Deken Geert Morlion besloot met een gebed en zegende de zes kruisbeelden die zullen ophangen in lokalen.

Directeur Alain sprak over geduld, dankbaarheid, verbinding en hoop. “De vorige directeur Hans heeft gezaaid en ik heb mogen oogsten. De oude gebouwen werden gesloopt waardoor de leerkrachten en leerlingen dicht op elkaar zaten. De ene kleedkamer in de turnzaal werd de leraarskamer, in de andere sliepen de peuters.”

Bij het gedeelte rond ‘dankbaarheid’ kreeg de directeur even een krop in de keel toen hij enkele mensen persoonlijk bedankte voor hun steun en flexibiliteit. Met de thema’s verbinding en hoop legde hij de link naar pater Damiaan.

“Op onze school praten we veel met onze kinderen, we zitten dan samen in een cirkel. Met hoop geven we hen perspectief. Wij leggen hier niet de lat hoog, maar we leggen ze hoog daar waar elk kind eraan kan. Onze lat kent verschillende hoogtes, afgestemd op het kind, zodat iedereen die kan bereiken op de toppen van hun tenen.”

Damiaanschool steekt samen met de kinderen een tijdscapsule met een filmpje onder de grond, met beelden van 2013 tot 2023. “Verbinding met het verleden en verbinding met de toekomst”, besluit Alain.

Kindvriendelijke stad

Vervolgens nam burgemeester Ruth Vandenberghe het woord. “Deze verwezenlijking is te danken aan een uitstekend directie- en leerkrachtenteam, de sterke scholengemeenschap KBK en een Raad van Bestuur met vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor deze school. Want onze kinderen hebben niet alleen sterk onderwijs nodig, maar ook een stimulerende omgeving om onderwijs te volgen.”

“Ook van onze stad in het algemeen willen we zo’n omgeving maken. Deze legislatuur, die bijna voorbij is, investeerden we 300 miljoen euro om Kortrijk en de deelgemeenten te vernieuwen en te verbeteren. En in de eerste plaats voor onze kinderen. Dat we vorig jaar voor de tweede maal het label van kindvriendelijke stad ontvingen, toont dat we op de goede weg zijn”, zei Vandenberghe tijdens haar speech.

Toekomst in goede handen

“Meer dan 9.000 kinderen gaan dagelijks in Kortrijk naar de lagere school. Met Flankerend Onderwijs Kortrijk (acties die inzetten op verbinden, ondersteunen en inspireren om zo kinderen en jongeren optimaal te laten groeien binnen het onderwijs) zet de stad in op gelijke kansen, welbevinden, communicatie, leerplicht en kleuterparticipatie. “

“Wat kleuterparticipatie betreft, kan ik alvast zeggen dat Kortrijk in de beste klas van Vlaanderen zit. Bijna 99 procent van de kleuters in Kortrijk zijn ingeschreven in een school. Regelmatig naar school gaan vanaf het kleuter is een belangrijke indicator voor de toekomst van het kind. En ik kan hier vandaag met mijn eigen ogen vaststellen dat die toekomst hier, in deze familiale Damiaanschool Kortrijk, in goede handen is. Geen enkele vliegtuigbom uit de oorlog kan daar nog iets aan veranderen”, eindigt de burgemeester haar speech met een knipoog.