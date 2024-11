Crowdfunding voor tuin Oude Jongensschool Beselare

Nog tot 1 december kan je bijdragen aan de crowdfunding voor de aanleg van een speelse tuin aan de Oude Jongensschool in Beselare, een initiatief van Chiro Beselare.

“De gemeente stelde voor om deel te nemen aan een crowdfunding via het Regionaal Landschapsfonds West-Vlaanderen, en we waren meteen enthousiast”, vertelt Ella Verhelle, leidster bij Chiro Beselare en praeses van de West-Vlaamse studentenclub Iternia Gent. Ella neemt de leiding over deze actie.

Dromen van leuke tuin

De oude gemeenteschool van Beselare werd vorig jaar gerenoveerd en is nu een thuisbasis voor verschillende verenigingen zoals Chiro Beselare, de harmonie en de Reutelnoot. De tuin bleef echter onaangeroerd. “Momenteel is het gewoon een grasveld met een klein boompje en wat sjorpalen”, zegt Ella. “We dromen van een tuin die spelen écht leuk maakt, met voetbaldoelen, een lange zitbank, een amfitheater, een klimparcours, een graffitiwand, een plantenslinger en een speelbos. Dit maakt de tuin niet alleen aantrekkelijker, maar biedt ook meer speelmogelijkheden voor kinderen én andere verenigingen.”

Ondersteuning

Tijdens een workshop van het Regionaal Landschap kregen Ella en haar team begeleiding bij de crowdfunding en een ontwerptekening van de tuin. “Het Landschapsfonds neemt 60 procent van de kosten voor zijn rekening”, legt Ella uit. “De gemeente legt de tuin aan en verdubbelt iedere euro die we inzamelen. Ook promoten ze de actie actief.”

Wil je bijdragen aan deze speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud? Surf naar streekfondswestvlaanderen.koalect.com en steun dit mooie project!

Wie wil storten kan daarvoor terecht op streekfondswestvlaanderen.koalect.com/nl-NL/project/opmaak-tuin-oude-gemeenteschool