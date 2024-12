Commotie door verhuis basisschool op Sint-Pieters: Gemengde reacties bij ouders

Enkele weken geleden maakte het schoolbestuur van basisschool Sint-Leo Sint-Pieters bekend dat de vestigingsplaats in de Palingstraat-Wilgenstraat op 1 september opgedoekt wordt. Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf die datum terechtkunnen in de school aan de Blankenbergsesteenweg, die momenteel helemaal gerenoveerd wordt.

“We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan toen we deze beslissing namen”, vertelt algemeen directeur Miek Kemel van scholengroep SKOBO. “We hebben zowel het financiële aspect als de pedagogische context heel goed geanalyseerd. We hanteren ook een duidelijke informatiestrategie zodat iedereen goed op de hoogte is van onze plannen. Personeelsleden werden eerder al geïnformeerd en onze beslissing werd voor de herfstvakantie schriftelijk meegedeeld via een nieuwsbrief aan de ouders. Op 6 november organiseerden we een eerste infoavond en na de kerstvakantie nodigen we iedereen nog eens uit. Eerst was er heel wat onrust bij ouders en leerkrachten, maar na de eerste infosessie waren de meeste reacties positief”, aldus Miek Kemel.

Klacht ingediend

Niettemin blijven enkele ouders zich verzetten tegen de sluiting van de school en de verhuis van hun kind(eren) naar de nieuwe locatie. Er is zelfs een ouder die een klacht indiende bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur wegens het niet respecteren van het Participatiedecreet.

Begripvol

“In een eerste reactie was ik eigenlijk kwaad en teleurgesteld”, aldus Katelijne Boone, mama van twee kinderen die na dit schooljaar ook noodgedwongen hun vertrouwde schoolomgeving moeten verlaten.

“Na de infoavond heeft mijn teleurstelling echter plaatsgemaakt voor begrip. Het blijft jammer dat de kinderen moeten verhuizen, maar ik ben ervan overtuigd dat het schoolbestuur alles in het werk zal stellen om de locatie van de Blankenbergsesteenweg om te vormen tot een kindvriendelijke en leuke school. Er wordt duidelijk ook geluisterd naar de verzuchtingen van de ouders en dat is belangrijk. Ik begrijp de frustraties van heel wat ouders, maar we moeten blijven geloven in het lerarenteam. Ook in de nieuwe school zullen ze er alles aan doen opdat onze kinderen gelukkig zouden zijn”, besluit Katelijne Boone.