BS De Klimop steunt goede doelen

Basisschool De Klimop in de Putbekestraat heeft mooie geldsommen ingezameld voor verschillende goede doelen. De organisatie en opbrengst van een quiz in november, aangevuld met een recente verkoop van poppetjes, leverde maar liefst 1.200 euro op voor De Warmste Week. “Daarnaast verkocht de leerlingenraad snoepzakjes ten voordele van vzw De Stampaert”, zegt directeur Kelly Dildick. “Dat bracht 250 euro in het laatje.” Da’s een pluim op de hoed van de leerlingenraad, bestaande uit Emyn Jonckheere, Emma Boogaerts, Roos Versyck, Louryne Deconinck, Lilith Vandevelde, Eden Vercruysse en Nali Ibrahimi. Tot slot was er onlangs een kerstmarkt op school, die zo maar eventjes 1.300 euro opbracht. Daarmee zal de school zelf investeren in een nieuw speeltoestel. De installatie is voorzien komend voorjaar. (TVA/foto PM)