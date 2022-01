Bruggeling Gys Godderis sticht Buckminster College: Brugse eliteschool voor snelle denkers

In september 2023 wil het Buckminster College in Brugge middelbaar onderwijs aan ‘snelle denkers’ uit verschillende landen verstrekken. In het Engels, deels online, deels in een internaat op een nog niet gekende locatie in Brugge. Kostprijs voor een schooljaar: 10.000 euro. Eén van de drie initiatiefnemers is Bruggeling Gys Godderis, wetenschappelijk medewerker aan de VUB en het Leo Apostel Centrum.

Deze nieuwe school is recent online gelanceerd via buckminstercollege.org en oogt nog mysterieus. De Engelstalige website heeft het over Spaceship Earth en To Infinity and Beyond. Buckminster College lijkt wel een kruisbestuiving tussen Star Trek en Harry Potter. Het internaat is bedoeld voor hoogbegaafde tieners die niet aarden in het gewoon onderwijs.

Gys Godderis. © Elir Studio Photo

Al houdt Bruggeling Gys Godderis, één de drie initiatiefnemers, niet van het woord ‘hoogbegaafd’: “Ik spreek liever over ‘snelle denkers’: leerlingen die ‘out of the box’ denken, voor wie het huidig, traditioneel onderwijssysteem niet voldoet. Wij zullen hen individueel begeleiden en onderwijs op maat bieden, aangepast aan hun noden en talenten.”

VUB

Gys Godderis (45), een oudleerling van OLVA Assebroek en de stedelijke Academie, studeerde aanvankelijk archeologie aan de KUL, behaalde nadien een master in kunsten aan Sint-Lucas in Gent. Momenteel docoreert hij aan Centrum Leo Apostel aan de VUB. “Ik hou er mij bezig met denksystemen en nieuwe vormen van onderwijs. Er is een grote nood aan aangepast onderwijs voor leerlingen met veel talenten en een hoog cognitief niveau.”’

Marta Lenartowicz © Elir Studio Photo

Ook de twee andere initiatiefnemers zijn wetenschappelijke medewerkers van de VUB: de Poolse Marta Lenartowicz, die de directrice van de nieuwe school wordt, en de Israëlische filosoof Weaver Weinbaum. Geïnteresseerde leerlingen kunnen via een game – een educatief spel – al proeven van hetgeen Buckminster College te bieden heeft. Om toegelaten te worden tot het spel, moeten de tieners een gecodeerde brief versturen. Deelname kost 470 à 1.345 euro. Daarin is wel al een verblijf in Brugge – in juli of november 2022 – inbegrepen.

Duur

De kostprijs voor een volledig schooljaar zou in 2023 oplopen tot 10.000 euro, met om de twee weken vier dagen van lessen en workshops in Brugge. “Dat is duur, maar Buckminster Colelge is nog op zoek naar sponsors, in de hoop zo het schoolgeld naar beneden te halen en beurzen uit te reiken aan talentvolle kinderen uit minder kapitaalkrachtige gezinnen”, zegt Gys Godderis.

Weaver Weinbouw. © Elir Studio Photo

In november hebben al zes leerlingen deelgenomen aan de game The Raven’s Bead Theorem, waarvoor ze enkele dagen in een pand op de Vismarkt in Brugge logeerden. In maart 2022 volgt nog een tweede educatief spel in juli en november nog een derde en en vierde game. “Zo kunnen ze op een speelse manier al kennismaken met de principes van onze school, die vooral de nieuwsgierigheid van tieners wil prikkelen en hen wil aansporen om onbekende denkpaden te bewandelen”, vervolgt Gys Godderis.

Geen subsidies

Dat het Buckminster College – genaamd naar een Amerikaans architect en uitvinder – niet eens rekent op Vlaamse subsidies, is voor Gys Godderis geen enkel probleem: “Er zijn nog private scholen in Europa die niet erkend zijn door Vlaams onderwijsministerie, maar waarvan het diploma erkend is als Europees baccalaureaat en recht geeft op voortgezet hoger onderwijs.”

Dé enige ‘bottleneck’ in dit verhaal is dat het college nog geen onderkopmen gevonden heeft in Brugge. “Binnenkort ga ik praten met het Brugs stadsbestuur. We zoeken een pand dat kan dienen als internaat voor 108 leerlingen. Sowieso willen we het in Brugge doen, en dat niet alleen omdat ik zelf Bruggeling ben. Het is een fantastische stad, met een mysterieuze sfeer en een uniek historisch patrimonium dat erkend is als Unesco werelderfgeod. Het is een internationale stad die tot de verbeelding spreekt”, aldus Gys Godderis.

Info : www.buckminstercollege.org